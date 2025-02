CONGRESSO DI AZIONE IN ABRUZZO, ELETTI I NUOVI SEGRETARI PROVINCIALI

PESCARA – Si sono svolti ieri i congressi provinciali di Azione. Eletti Angelo Taraborrelli per la provincia di Chieti, Rossana De Angelis per quella di Pescara, Mauro Fattore per L’Aquila e Alessio D’Egidio per Teramo. Eletti nell’occasione anche i delegati al congresso nazionale del partito.

Presenti all’evento Giulio Sottanelli, deputato e segretario regionale di Azione, Raffaele Bonanni, presidente regionale del partito e già segretario generale Cisl, Giuseppe Di Pangrazio, segretario organizzativo regionale, ed Enio Pavone, capogruppo in Consiglio Regionale.

Ne dà notizia una nota del partito. “È stata una giornata straordinaria per Azione, caratterizzata da un confronto aperto e costruttivo su temi concreti che riguardano il futuro della nostra regione. La grande partecipazione e la qualità dei lavori dimostrano che il nostro partito è sempre più un punto di riferimento per chi crede in una politica seria, competente e vicina ai cittadini”, commenta Sottanelli, che prosegue: “Il percorso congressuale ha rappresentato non solo un momento di rinnovo degli organismi dirigenti, ma anche un’occasione per rafforzare il dibattito interno su questioni cruciali come sanità, energia, economia del mare, porti, aeroporti e turismo. Voglio ringraziare tutti gli esperti che hanno contribuito ad arricchire il confronto: Giovanni D’Amico, Michela Fabrizi, Euclide Di Pretoro, Marco Pompetti, Giovanni Luciano e Davide De Laurentis”.

“Voglio, inoltre, augurare buon lavoro ai segretari provinciali rieletti o confermati. Insieme ai rispettivi direttivi avranno il compito di rafforzare la presenza di Azione sul territorio, ascoltando le esigenze delle comunità locali e traducendole in proposte concrete. Il loro impegno sarà fondamentale per costruire un dialogo continuo con cittadini, amministratori e realtà produttive e per la crescita del nostro partito.”

Conclude Sottanelli: “Azione continua a crescere, sia in termini di adesioni che di presenza amministrativa sul territorio. Questo successo è il risultato dell’impegno dei nostri dirigenti e iscritti, che con passione e competenza lavorano per una politica innovativa e concreta. Oggi è solo il primo passo verso la stesura di una piattaforma programmatica che approfondiremo nel tempo e che delineerà una nostra visione chiara per l’Abruzzo del futuro. Una piattaforma che intendiamo condividere con le forze politiche interessate a unirsi a noi, per raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati”.