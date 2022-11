CONGRESSO LANCIANESE DELLA LEGA: MEMMO CONFERMATO SEGRETARIO CITTADINO

LANCIANO – Fausto Memmo confermato segretario cittadino della Lega lancianese durante il congresso svoltosi ieri pomeriggio per rinnovare la segreteria cittadina.

“In questi anni abbiamo lavorato per costruire un centrodestra di governo per la nostra comunità in grado di saper valorizzare le peculiarità del territorio, dall’ospedale alla viabilità. Oggi, avendo un filo diretto con i vertici della Regione e del Governo nazionale, corre l’obbligo di fare sempre meglio per rilanciare Lanciano e quindi tutto il territorio frentano”. In una nota Fausto Memmo al termine del congresso dove i rappresentanti all’unanimità hanno confermato il suo ruolo.

Oltre la scelta del segretario cittadino si è deciso anche il nuovo direttivo: Rocco Finardi, Giuseppe Turchino, Nicola di Toro e Giovanni Finoro persone che rappresentano il mondo produttivo, dell’ambiente e sociale.

“Ringrazio tutti per la fiducia riposta nei miei confronti, il mio primo obiettivo è radicare ed allargare quanto più possibile il partito di Matteo Salvini nel territorio. Inclusione e idee pragmatiche saranno il mio motto”. Conclude Memmo