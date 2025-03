CONGRESSO SINDACATO CISL FP: MENNUCCI CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE ABRUZZO E MOLISE

FRANCAVILLA AL MARE – Si è svolto oggi il Congresso Interregionale della CISL FP Abruzzo Molise, con la riconferma di Vincenzo Mennucci alla carica di Segretario Generale Interregionale. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, tra delegati e invitati, ed è stato arricchito dagli interventi istituzionali e dai contributi dei delegati.

Come si spiega in una nota, presenti all’evento il Segretario Nazionale della CISL FP, Angelo Marinelli, il Segretario Generale Aggiunto della USI Cisl Abruzzo Molise, Riccardo Gentile, il Sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Ebe Russo, l’Assessore con delega alle Politiche del lavoro della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, e il Vice Presidente della Regione Molise, con delega alle Politice delle Risorse Umane e alle Attività Produttive Andrea Di Lucente, che hanno portato i loro saluti e il loro riconoscimento alle attività della CISL FP.

Il Congresso ha preso avvio con la relazione introduttiva di Vincenzo Mennucci, che ha esaminato i risultati ottenuti e le sfide per il futuro.

Mennucci ha sottolineato: “Abbiamo lavorato con determinazione per garantire diritti e tutele ai lavoratori pubblici, affrontando con concretezza le sfide che si sono presentate. La CISL FP è un sindacato di prossimità, radicato nei territori, e continuerà a lottare per il miglioramento delle condizioni di lavoro e dei servizi pubblici. Il coraggio della partecipazione è il nostro punto di forza, e le RSU 2025 rappresentano una sfida fondamentale per il futuro.”

Successivamente, sono intervenuti i rappresentanti istituzionali, che hanno espresso il loro apprezzamento e riconoscimento all’azione della CISL FP e alla sua capacità di promuovere cambiamenti concreti. Le conclusioni dell’evento sono state affidate a Angelo Marinelli, Segretario Nazionale della CISL FP, che ha dichiarato: “La CISL FP ha sempre dimostrato coraggio e determinazione. Il nostro impegno si fonda sulla partecipazione attiva di tutte le lavoratrici e i lavoratori, che sono al centro di ogni nostra azione. Le RSU 2025 saranno il nostro prossimo obiettivo, un’opportunità per rafforzare la rappresentanza e migliorare ulteriormente le condizioni di chi lavora nel pubblico. I delegati hanno riconosciuto con forza il percorso di contrattazione intrapreso, puntando con coraggio a sottoscrivere, come già avvenuto per le funzioni centrali, anche gli accordi per la sanità pubblica e le funzioni locali.”

Al termine dei lavori, sono stati eletti i nuovi componenti della Segreteria Interregionale della CISL FP Abruzzo Molise: Bruno Delli Quadri (Segretario Generale Aggiunto), Dolantina Margiotta (Segretario), Vito Di Milia (Segretario) e Gaspare Spoltore (Segretario).