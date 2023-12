CONGRESSO SINISTRA ITALIANA ABRUZZO: RIELETTI ORGANISMI DIRIGENTI, LICHERI CONFERMATO SEGRETARIO

L’AQUILA – Daniele Licheri confermato segretario regionale, eletto come tesoriere Pierluigi Iannarelli. La segreteria regionale eletta dall’assemblea su proposta del segretario si compone oltre che del tesoriere di: Marta Illuminati, Domenico Bucciarelli, Daniela Santroni, Enrico Perilli e Giuliana Ciccarella.

È quanto stabilito lunedi 18 dicembre nel corso del congresso regionale di Sinistra Italiana Abruzzo.

“Sono onorato di essere stato riconfermato segretario regionale – commenta Licheri in una nota – la nostra comunità ha davanti a sé sfide importanti non solo dal punto di vista elettorale, c’è da ricostruire insieme a tante e tanti un percorso inclusivo a partire proprio da AVS, un progetto che sta ricevendo numerosi consensi anche qui nella nostra regione dove molti si stanno avvicinando per la prima volta. Le destre stanno mettendo in ginocchio questo paese, le disuguaglianze aumentano ogni giorno di più il paradigma della guerra, come ho detto anche nella relazione congressuale, è diventato centrale. Non parlo solo dell’aumento delle spese militari a cui il nostro gruppo parlamentare ostinatamente continua a votare contro, ma del fatto che appunto i provvedimenti del governo Meloni e della giunta regionale Marsilio vanno nella direzione di fare la guerra ai poveri invece che alla povertà, al corpo e alla vita delle donne e in generale al movimento LGBTQIA+ invece che al patriarcato, ai Sindacati e ai lavoratori invece che al caporalato e alle morti sul lavoro, ai Migranti che scappano dalla guerre usando la paura come becero bancomat elettorale, alla salute con i tagli costanti al servizio sanitario Nazionale, alla fonti rinnovabili e alla transizione ecologica invece che ai cambiamenti climatici. Insomma i diritti civili, il diritto alla salute, all’istruzione e più in generale il Welfare sono sotto attacco ed è necessario il massimo impegno al fianco di tutti quei soggetti che come noi ripudiano la guerra e mettono come primo punto la difesa e l’applicazione massima della nostra Carta Costituzionale, In Regione saremo al fianco di Luciano D’amico con la lista AVS per rimettere al centro questi temi e invertire immediatamente queste politiche aggressive è dare agli elettori Abruzzesi un’alternativa di sinistra ecologista e pacifista”.

– Pierluigi Iannarelli, 50 anni, dell’Aquila, segretario uscente del circolo di SI a L’Aquila, è stato capolista al Senato alle ultime elezioni Politiche con AVS –

-Giuliana Ciccarella, originaria dell’Aquila, 21 anni ma attualmente vive a Teramo, dovev è iscritta al corso di studi di Giurisprudenza (Università degli studi di Teramo) e frequento il terzo anno, la sua passione principale è la montagna.

– Domenico Bucciarelli 56 anni, disabile, ha conseguito la laurea in giurisprudenza e scienze delle comunicazioni, un Master in Psicologia Giuridica, Diritto Penitenziario e Criminologia Forense, E’ stato sindaco di Fara Filiorum Petri

– Daniela Santroni Cinquantenne, laureata in Filosofia a Bologna attualmente docente di Filosofia e Scienze umane. E un’operatrice culturale e attivista dell’associazione Movimentazioni che ha contribuito a fondare e far crescere. Dal 1998 al 2008 nel Partito della Rifondazione Comunista, dove ha ricoperto gli incarichi di responsabile cultura nell’esecutivo nazionale delle/ei Giovani Comuniste/i e poi di responsabile della comunicazione nella segreteria nazionale del Partito, e infine dal 2013 al 2018 di responsabile enti locali e organizzazione nella segreteria nazionale di Sinistra, Ecologia e Libertà. Dal 2005 al 2008 ha ricoperto la carica di consigliera regionale in Abruzzo per Rifondazione Comunista e dal 2014 al 2019 di consigliera comunale a Pescara per Sel e Sinistra Italiana. Dal 2019 al 2021 è stata consulente sulle politiche dell’istruzione e dell’inclusione presso il Ministero dell’Istruzione per il sottosegretario Peppe De Cristofaro.

– Marta Illuminati di Pineto (TE) , 58 anni diplomata allìaccademia nazionale di danza, lavora in un Asilo nido è stata assessore all’ambiente el sociale al comune di Pineto (Te)

– Enrico Perilli dell’Aquila, cinquantenne, Professore di psicologia dinamica univaq, psicologo-psicoterapeuta, già consigliere comunale all’Aquila Ufficio Stampa di Si Abruzzo