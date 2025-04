CONI ABRUZZO: L’AQUILANO ANTONELLO PASSACANTANDO NUOVO PRESIDENTE REGIONALE

L’AQUILA – Antonello Passacantando, ex consigliere comunale dell’Aquila, è il nuovo presidente del Coni Abruzzo.

E’ stato eletto durante l’assemblea che si è tenuta questa mattina all’Aquila. Passacantando, aquilano e attualmente presidente dell’organismo “Sport a Scuola” dell’ufficio scolastico regionale, ha ottenuto 38 voti, superando la sua avversaria Alessandra Berghella, vice presidente uscente, che ha ricevuto 20 preferenze. Nel conteggio finale è stata registrata anche una scheda bianca. Enzo Imbastaro, presidente uscente, non ha potuto candidarsi nuovamente a causa della nuova legge che limita i mandati. Nel 2021, era stato lui a vincere contro Passacantando.

“Credo fermamente che le istituzioni sportive rappresentino il cuore pulsante dello sport”, ha dichiarato Passacantando, “le fondamenta sulle quali si costruisce ogni successo e ogni opportunità. Intendo lavorare in stretta collaborazione con le realtà associative e istituzionali dello sport regionale, ascoltando le loro esigenze e supportandole nella loro missione di promuovere lo sport a tutti i livelli.

“Una bella notizia per lo sport abruzzese e aquilano”, commenta il sidaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi “L’elezione di Antonello Passacantando come presidente del Coni regionale, a cui desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni, segna sicuramente un momento importante per l’intero movimento. Un risultato che premia un impegno costante, una profonda conoscenza del mondo sportivo e una dedizione che negli anni ha saputo coniugare professionalità e passione”.

“La sua elezione rappresenta un motivo di orgoglio per la città dell’Aquila che ne rafforza il ruolo e il prestigio. Sono certo che Antonello, forte della sua esperienza nel mondo scolastico e istituzionale, saprà guidare il Coni Abruzzo con competenza, spirito di servizio e attenzione alle esigenze locali, promuovendo uno sport inclusivo e accessibile a tutti”.

“Lo sport, unito all’educazione, è un pilastro fondamentale per la crescita sana e armoniosa delle nuove generazioni – ribadisce il sindaco Biondi – Auguro ad Antonello buon lavoro per questo questo nuovo incarico, con la certezza che saprà rappresentare al meglio i valori dello sport e del nostro territorio”.

Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni ad Antonello Passacantando per la sua elezione a Presidente regionale del Coni Abruzzo”, così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris.

“Un traguardo che Antonello ha inseguito con determinazione, competenza e passione, e che oggi rappresenta il giusto riconoscimento a un percorso costruito nel tempo, con serietà e dedizione.

Sono particolarmente felice, anche sul piano personale, perché con Antonello mi lega un’amicizia sincera e una comune visione dello sport come leva fondamentale per la crescita dei nostri territori. La sua costante attenzione verso il mondo scolastico testimonia una sensibilità profonda: sport e scuola insieme sono strumenti insostituibili per la formazione fisica, mentale e sociale delle nuove generazioni. A lui va il mio sostegno e il mio incoraggiamento per il cammino che ha davanti, certo che saprà rappresentare al meglio l’Abruzzo sportivo con spirito di servizio, competenza e passione autentica”.

Congratulazioni anche dal vicesegretario provinciale dell’Aquila di Forza Italia, Giorgio De Matteis

“Esprimo una immensa soddisfazione per il prestigioso incarico assunto da Antonello Passacantando neo eletto presidente regionale del Coni. Una lunga cavalcata iniziata anni fa da un uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport e in particolare allo sport per i giovani. Oggi raccoglie i frutti di una assidua e costante dedizione coltivata nello sport in prima persona e poi come responsabile regionale scolastico. Ha ricoperto il ruolo di responsabile per il ministero dell’istruzione delle tante delegazioni nazionali che si sono distinte nelle varie discipline a livello internazionale. All’amico fraterno e all’uomo di sport le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo per quanto farsi per l’intero sport abruzzese”.