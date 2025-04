CONI ABRUZZO: SILVAGNI DELEGATO PROVINCIALE PER L’AQUILA, LE CONGRATULAZIONI DI QUAGLIERI

L’AQUILA – Carmine Silvagni , commercialista e consigliere comunale di Avezzano di Azione civica per Avezzano, forza di maggioranza del sindaco civico Gianni Di Pangrazio, è stato nominato delegato provinciale del Coni per L’Aquila.

Ad esprimere soddisfazione l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, di Fratelli d’Italia,

“Carmine è prima di tutto un amico — sottolinea Quaglieri — ma anche un professionista che ha sempre incarnato i valori più nobili dello sport: passione, dedizione, competenza e attenzione costante verso le nuove generazioni. Un riconoscimento meritato, che premia un percorso esemplare sotto il profilo umano e sportivo.”

“Il suo profilo – continua l’Assessore – è sinonimo di ascolto, equilibrio e visione strategica. Sono certo che saprà onorare questo incarico con il consueto impegno e con quella capacità di dialogo che lo ha sempre distinto.”

Un ringraziamento e un plauso vanno anche al neopresidente regionale del CONI, Antonello Passacantando.

“Una decisione lucida e lungimirante – afferma Quaglieri – che dimostra sensibilità istituzionale e conoscenza profonda del territorio. Con Silvagni, la rappresentanza provinciale è in ottime mani. La Regione Abruzzo continuerà a lavorare al fianco del CONI in tutte le sue articolazioni territoriali. Insieme, vogliamo promuovere uno sport che sia strumento di educazione, coesione sociale e crescita per l’intera comunità.”