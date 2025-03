COINCENERITORE AD ATRI: FDI DI PINETO DI SCHIERA, “DICIAMO NO, DANNOSO E IMPATTANTE”

ATRI – Fratelli d’Italia Pineto ribadisce con fermezza la propria contrarietà alla realizzazione del coinceneritore a Casoli di Atri e conferma “il sostegno al Comune di Atri e ai cittadini impegnati in questa battaglia per l’ambiente e la salute pubblica”.

“Il nostro partito si è sempre opposto a un progetto che minaccia il territorio e la qualità della vita. Già nel febbraio 2023, dopo un’assemblea cittadina, ci siamo schierati contro l’impianto, dando voce alle preoccupazioni della popolazione e supportando ogni iniziativa utile a contrastarlo” – dichiara Pio Ruggiero, coordinatore del partito di Giorgia Meloni che prosegue: “Per questo, una delegazione di Fratelli d’Italia Pineto ha partecipato al Consiglio Comunale Straordinario di Atri, unitamente alla nostra presidente provinciale e consigliere regionale, Marilena Rossi, la quale ha ribadito il sostegno ai cittadini, ai comitati e all’amministrazione atriana”.

“Accogliamo con favore le dichiarazioni espresse ieri da alcuni esponenti della maggioranza di centrosinistra di Pineto, pronti ad affiancare Atri nel ricorso al TAR, e ci aspettiamo che questo sostegno si concretizzi. Fratelli d’Italia vigilerà affinché il Comune di Pineto non si limiti ad annunci, ma difenda realmente il territorio e la salute dei cittadini, inclusi quelli di Torre San Rocco e Scerne”, prosegue la nota.

“Il coinceneritore non è solo una questione politica, ma un problema ambientale e sanitario. Le frazioni di Scerne e Torre San Rocco, già gravate dall’incendio che ha colpito la ditta Kemipol e dalla presenza del centro di raccolta rifiuti oltre ad altre realtà, necessitano di una maggiore tutela. La battaglia non si ferma alle dichiarazioni. Servono atti concreti, mobilitazione cittadina e un fronte unito per impedire la realizzazione dell’impianto. Fratelli d’Italia Pineto continuerà a seguire ogni sviluppo e a difendere il territorio da scelte dannose, conclude il circolo di Fratelli d’Italia di Pineto.