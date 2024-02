CONSEGNATA DALLA REGIONE ABRUZZO UNA NUOVA CISTERNA ALL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PIVEC

L’AQUILA – Il vicepresidente vicario del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Roberto Santangelo, ha partecipato questa mattina, nel piazzale di Palazzo dell’Emiciclo, alla cerimonia di consegna di una cisterna per acqua potabile che sarà in uso all’associazione abruzzese di Protezione Civile, PIVEC.

“Ho fortemente voluto sostenere questa iniziativa che, nella sua parte finanziaria, si era concretizzata nella legge di stabilità regionale dello scorso anno. – ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio Regionale – È un aiuto prezioso che forniamo alla popolazione abruzzese e che oggi consegniamo nella mani del presidente Pivec, Thomas Malatesta e del direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini. Abbiamo risposto all’appello giunto dal volontariato di protezione civile: c’era un problema di approvvigionamento idrico in caso di interruzioni della fornitura o di eventi calamitosi che causassero la scarsezza di acqua potabile. – ha aggiunto Santangelo – Mancava una cisterna capiente e dedicata esclusivamente al trasporto e alla distribuzione dell’acqua; oggi l’Abruzzo ha uno strumento in più per combattere le emergenze, con un serbatoio portabile della capienza di 8500 litri. Ringrazio il presidente e tutti i volontari della Pivec per il prezioso e capillare lavoro che compiono su tutto il territorio abruzzese, assicurando supporto professionale e formato alla rete regionale di Protezione Civile che nella nostra Regione è fiore all’occhiello nella gestione delle emergenze. Infine, il mio grazie va al Direttore Casinghini che con la sua presenza, oggi, ha sottolineato il valore di questa iniziativa”, conclude.