CONSEGNATE BORSE DI STUDIO DI BPER BANCA: PREMIATI 58 STUDENTI ABRUZZESI

L’AQUILA – Si è tenuta nei giorni scorsi al Bper Banca Forum Monzani di Modena la cerimonia di consegna delle borse di studio Fondazione 150° della Banca. Quest’anno sono stati premiati 266 studenti provenienti da 42 province italiane che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2020-2021: 85 di loro hanno ricevuto un assegno da 700 euro, altri 181 un assegno da 500 euro. Un folto gruppo di premiati ha partecipato di persona all’evento che è stato anche trasmesso in streaming.

Tra i vincitori che si sono aggiudicati un assegno da 700 euro figurano: Lorenza Amadio, Marta Muccio, Dennis Enricomaria Palma, Francesca Salvati, Elisa di Nenno, Ruben Di Padova, Miriana Taranta, Manuel Santarelli, Maria Chiara Santucci e Ilaria Di Carlo della provincia dell’Aquila.

Matteo Pio Sciarretta, Emanuela De Crecchio e Matteo Ciampini, Flavio Zulli, Alicia Serra, Alessio Capocasa, Gianluca Della Penna, Nina Chiara Orlando, Alessandro Pizzi della provincia di Chieti.

Laura Tontodimamma, Alex Gualtieri e Simona Grumo della provincia di Pescara; Alessio Cascone della provincia di Teramo.

Un riconoscimento di 500 euro è andato a: Alessandro Petrucci, Michela Bianchi, Noemi Bernabei, Francesca Tarquini, Maia Di Cesare, Vittoria Cioni, Giuseppe Bucciarelli, Ludovica Petricca, Gaia Ciaprini, Arbeta Bislimi, Ludovico Amadio, Chiara Muccio, Simone Centofanti, Aleks Capo, Asia Zenobi e Maia Di Cesare della provincia dell’Aquila; Giorgia Menna, Arianna Ciampini, Luca Di Biase Martina Verì, Maria Grazia Manco e Alessandro Marfisi, Carola Russo, Andrea Marra e Alisia Ranieri, Simone Paterra e Angelica Muscente, Brigida Sulpizio, Giulia Di Paolo, Alberto Desiati, Annabella Cerbone della provincia di Chieti.

Fabio Montenegro, Federica Pagliaccio, Martina Colasante, Cristina Colaiocco, Alessio Fagnani della provincia di Pescara.

Per Bper Banca sono intervenuti la Presidente Flavia Mazzarella e il Chief Human Resources Officer, Giuseppe Corni.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che l’Istituto riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola, dell’educazione e delle giovani generazioni. Nel corso dell’evento la Presidente Flavia Mazzarella ha affermato: “Bper Banca è sempre attenta a riconoscere il talento dei giovani, perché vuole contribuire all’educazione delle nuove generazioni anche attraverso il sostegno al percorso scolastico e universitario per formare le persone e i professionisti di domani. Oggi è un giorno speciale per noi e per questi studenti, perché vedono premiato il risultato del loro impegno e della competenza raggiunta: a loro vanno i nostri migliori complimenti e l’augurio di poter realizzare i propri sogni. La Banca – ha aggiunto Mazzarella – porta avanti ormai per tradizione numerosi progetti per valorizzare il talento giovanile, in particolare con iniziative didattiche e partnership con Accademie, Università e scuole. Una scelta per offrire ai ragazzi maggiori opportunità in termini di istruzione, formazione e lavoro”.

Il Chief Human Resources Officer, Giuseppe Corni, ha a sua volta dichiarato: “La nostra Banca cerca di sostenere il percorso umano e formativo dei giovani talenti, premiandoli per il loro impegno e per i risultati. Ma la finalità dell’azione di Bper è duplice, perché questi stessi giovani saranno i migliori professionisti di domani che verranno inseriti nelle nostre aziende: siamo certi, dunque, che l’investimento sul valore umano e professionale di questi giovani talenti sia un’azione che contribuirà a creare valore per la società nel tempo”.