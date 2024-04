CONSEGNATE DAL QUESTORE DI PESCARA LE LODI AI POLIZIOTTI CHE SI SONO DISTINTI NELLE OPERAZIONI

PESCARA – Si sono concluse questa mattina le cerimonie organizzate in questa provincia per il 172° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Nel Centro Polifunzionale Fanti di via Pesaro il Questore Carlo Solimene ha consegnato per merito di servizio, premiato con la lode, al personale che si è particolarmente distinto.

Questi i nomi dei premiati con la lode: Sostituto Commissario della Polizia di Stato Michele LOLLI (in servizio al Nucleo Artificieri della Questura di Pescara), ispettore della Polizia di Stato Maurizio PETACCIA (in servizio al Nucleo Artificieri della Questura di Pescara), Isabella MAGLIANO (in servizio alla Digos di Pescara), Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Francesco D’AMORE (in servizio alla Digos di Pescara), Vice Ispettore della Polizia di Stato Fabio DI LUZIO (in servizio all’Ufficio di Polizia di Frontiera di Pescara), Vice Ispettore della Polizia di Stato Bruno SABATINI (in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Pescara), Vice Ispettore della Polizia di Stato Francesco PALMIERI (in servizio al Centro Operativo Autostradale di Città Sant’Angelo), Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Valentino Orazio LA TORRE (in servizio all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Pescara), Assistente della Polizia di Stato Marianna SUNDAS (in servizio alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pescara), Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza Ennio DI FEDERICO (ha prestato servizio alla Sezione Polizia Stradale di Pescara), Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza Raffaele LA SORSA (ha prestato servizio alla Squadra Volante della Questura di Pescara).