CONSEGNATE IN REGIONE TARGHE A 5 CARABINIERI ARTEFICI DELLA CATTURA DI UNA LATITANTE IN GERMANIA

PESCARA – “Una targa del Consiglio regionale quale segno di ringraziamento nei confronti dei cinque Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pescara che lo scorso 3 luglio hanno permesso l’individuazione e l’arresto a Duisburg in Germania di una latitante ricercata da sette anni. Un’azione incisiva che testimonia la professionalità, la preparazione, la tenacia e l’esperienza dei nostri uomini e donne dell’Arma. La Regione Abruzzo ha ribadito il proprio sostegno all’intero Corpo assicurando il nostro impegno per la realizzazione di una vera Caserma funzionale nel rione Villa del Fuoco”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che consegnato 5 targhe istituzionali ad altrettanti rappresentanti dell’Arma protagonisti dell’operazione di polizia. Presente anche l’assessore Roberto Santangelo. “Abbiamo voluto organizzare una vera cerimonia per esprimere l’apprezzamento del Consiglio Regionale d’Abruzzo per l’eccellente operazione che la scorsa estate ha permesso di assicurare alla giustizia una latitante di origine pescarese ricercata da ben sette anni – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Ancora una volta l’Arma dei Carabinieri ha dimostrato con professionalità e senso del dovere di essere una presenza istituzionale fondamentale al servizio dei cittadini. E anche la Regione deve fare la propria parte, assumendo in modo ufficiale l’impegno per il 2025 di dotare la città di Pescara della Caserma di Villa del Fuoco, che rappresenta un irrinunciabile presidio di legalità e di controllo”.

I 5 militari che hanno ricevuto la targa sono il Capitano Giuseppe Sicuro, il Tenente colonnello Renato Giuseppe Saitta, il Luogotenente Carmelo Carnosa, l’Appuntato scelto Michele Mise e il Brigadiere Capo Claudio Pastorelli.