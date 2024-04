CONSEGNATE LE TARGHE DI “ATTIVITA’ STORICA” AGLI ESERCIZI COMMERCIALI BENEMERITI DI PESCARA

PESCARA – La Sala consiliare del Comune di Pescara ha ospitato questa mattina la tradizionale cerimonia della consegna delle targhe recanti il riconoscimento di “Attività Storica” a quegli esercizi commerciali che abbiano maturato un’esperienza longeva in città, contribuendo alla sua crescita economica. Una manifestazione consolidata, a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive, nata per dare lustro alle imprese che abbiano alle spalle una storia significativa. Si tratta di un riconoscimento cui si accede mediante una richiesta prevista da un bando pubblico, gestito a livello tecnico-amministrativo dal Suap.

Sono intervenuti e hanno provveduto alla consegna dei titolari delle attività, 21 complessivamente, il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, l’assessore alle Attività produttive Alfredo Cremonese, le consigliere Maria Luigia Montopolino e Zaira Zamparelli. In sala, oltre ai titolari delle imprese prescelte, anche i rappresentanti delle associazioni di categoria.

PREMIATI – 1. Ditta La Botteguccia di Mario Marcantonio 2. Ditta Di Zacomo Sergio 3. Soc. EREM srl 4. Soc. F.lli Marzoli di Marzoli 5. Ditta Porta Alberto 6. Soc. Bowling Primavera sas 7. Ditta D’Onofrio Paolo 8. Soc. S.A.I.M.A. snc 9. Soc. Laboratorio Analisi Dott. Gino Marchegiani 10. Ditta Sfamurri Rita 11. Ditta COMAB di Di Mauro Corrado 12. Soc. De Florentiis Emidio dei F.lli De Florentiis srl 13. Ditta Belle Arti di Iacuone Silvia 14. Ditta Arte del Ricamo di Traini Concetta 15. Ditta Pasta all’Uovo Elisa di Bompensa Marika 16. Ditta Officina Meccanica di Di Gesualdo Liberato 17. Soc. ROCILA snc di Giorgio Rocila & c. 18. Soc. Centro Erboristico ALDEBARAN sas 19. Soc. LOR Laboratorio Protesi Dentale di Di Natale Giuseppe & c. sas 20. Soc. Ottica Servadio snc di Servadio Roberto & C. 21. Ditta Farmacia Di Domizio di Di Domizio Antonella.