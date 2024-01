CONSEGNATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANILE COMUNALE A VASTO

VASTO – Questa mattina sono stati ufficialmente consegnati i lavori alla ditta Verazzo di Capua incaricata per l’esecuzione del nuovo canile comunale. Erano presenti: il sindaco di Vasto (Chieti) Francesco Menna, l’assessore alle Politiche per la difesa e tutela degli animali Paola Cianci, l’assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante, l’Ing. Francesca Gizzarelli del Comune di Vasto, i progettisti ed i tecnici dello staff del Commissario governativo Gen. Giuseppe Vadalà, il Dott. Massimo Genovesi ed il Dott.Fabrizio Di Fonzo del Servizio veterinario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, la Presidente dell’associazione Amici di zampa Maria Rosaria Amoroso insieme alla volontaria Carla Finarelli. L’importo complessivo dell’opera, che dovrà essere realizzata entro il mese di luglio 2024, ammonta a circa 2 milioni e 500 mila Euro. Il nuovo canile sorgerà in località Cipraneto, su un terreno pari a circa 15.800 mq, acquistato dal Comune di Vasto.

“Portiamo a compimento uno dei punti programmatici più importanti di questo mandato amministrativo. Abbiamo seguito attentamente la progettazione – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Paola Cianci – sin dall’inizio grazie al lavoro di squadra degli uffici comunali in sinergia con i tecnici esterni e la Asl. Sarà una struttura all’avanguardia dotata di 55 box in grado di accogliere 152 cani, un numero superiore a quelli attualmente ospitati. E’ prevista la realizzazione di un edificio multifunzionale al cui interno ci sarà una reception, una cucina, un’infermeria per i medici veterinari, una stanza uso foresteria e l’obitorio. Verranno piantumati alberi e realizzato un parcheggio aperto al pubblico. L’energia elettrica sarà prodotta con pannelli fotovoltaici. Una grande soddisfazione che vogliamo condividere con chi in questi anni ci ha supportato in questo percorso per questo ringraziamo l’associazione Amici di zampa che con dedizione, amore e professionalità si occupa della gestione del canile comunale ed in generale della cura degli animali. Vasto avrà uno dei canili più moderni presenti in cui si potranno sviluppare ancora di più progetti didattici e di sensibilizzazione”.