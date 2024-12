CONSEGNATO IL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “OSCAR WILDE” ALLA SCRITTRICE ABRUZZESE PELLICCIONE

L’AQUILA – La scrittrice e giornalista abruzzese, Monica Pelliccione, ha ricevuto il Premio letterario internazionale Oscar Wilde. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento internazionale si è svolta ieri, al Rome Marriott Gran Hotel, a Roma. Patrocinato dall’Unione Europea, dai Giovani Europei e dall’associazione Insieme per comunicare l’Europea, il Premio viene assegnato a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo della letteratura. Pelliccione, in libreria con la sua ultima opera letteraria “L’Aquila Segreta” (Arkhé Edizioni), è socio onorario dell’Accademia letteraria Raffaele Viviani di Napoli e, nel 2024, è stata nominata Ambasciatrice agli Stati presso la Repubblica italiana della Universum International Accademy Switzerland con diritto di rappresentanza nei rapporti diplomatici.

Ha ottenuto oltre 60 premi nazionali e internazionali tra cui il Premio internazionale Kalos, Margherita d’Austria per la saggistica, il premio Donne e comunicazione a Spoleto, il premio internazionale Spoleto Menotti art festival per la letteratura, I fiori sull’acqua, in memoria di Melania Rea, Lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la letteratura. E’ stata insignita del Premio internazionale d’eccellenza Città del Galateo, medaglia del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di Camera, Senato e della Società Dante Alighieri. Ha ricevuto a Lucca il premio internazionale Michelangelo Buonarroti per la narrativa, il premio internazionale Città di Sarzana per la saggistica, il Premio Accademico internazionale di letteratura contemporanea Seneca e il Ponte vecchio a Firenze. A novembre le è stato attribuito il Premio Canaletto, a Venezia.

La sua attività letteraria è rivolta, in particolare, alla divulgazione e alla valorizzazione sociale e culturale dell’Abruzzo, con particolare riferimento alla sua città natale, L’Aquila. Firma storica del quotidiano abruzzese Il Centro, nel ricco repertorio di saggi e testi narrativi ha affrontato anche il tema della violenza fisica e psicologica sulle donne. L’opera letterari “Zittita!”, incentrata proprio sul dilagante tema dei soprusi ai danni dell’universo femminile è stata musicata e rappresentata, in forma di Melologo, in diversi teatri italiani. E’ stata ospite della trasmissione “That’s Italy”, su Rai Italia, dedicata all’Aquila, andata in onda in tutto il mondo.