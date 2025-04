CONSEGNATO UN NUOVO TRENO ELETTRICO PER LA FLOTTA DELLE FERROVIE ABRUZZESI

PESCARA – Un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS) è in circolazione per i clienti dell’Abruzzo sulle linee Ancona/Teramo- Pescara, Pescara-Termoli e Pescara-Sulmona. Il treno è il terzo dei cinque previsti dal nuovo Contratto di Servizio 2023 – 2033 sottoscritto tra Regione Abruzzo e Trenitalia nel dicembre del 2023: un altro arriverà entro l’anno e l’ultimo nel 2026.

Sale così a 22 il numero dei treni monopiano di nuova generazione in circolazione -12 elettrici e 10 ad alimentazione diesel -, che stanno innalzando gli standard qualitativi del servizio offerto (92,3% è l’indice di puntualità registrata dai treni del Regionale e il 92,3 dei clienti ha espresso un giudizio positivo sull’esperienza di viaggio) e abbassando l’età media della flotta in Abruzzo, che dai 20 anni del 2023 scenderà ai 15 del 2027. Un percorso di incremento di qualità destinato a proseguire grazie all’ampio programma di investimenti previsti dal Contratto di Servizio decennale, finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore di pendolari e turisti. Un piano che include investimenti per oltre 181 milioni di euro (oltre 34 per l’acquisto dei 5 nuovi treni) dei quali 152,6 a carico di Trenitalia e 28,8 milioni cofinanziati da Regione Abruzzo – con fondi PNRR per oltre 16 milioni e la restante parte con fondi ministeriali.

Il treno Elettrico, monopiano, dotato di 4 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h. Ospita circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere. Fino a 20 posti per le bici al seguito del passeggero, con possibilità di ricarica per quelle elettriche: un allestimento rispondente alla grande domanda di trasporto bici presente in Abruzzo. Consumi energetici ridotti del 30%, riciclabilità fino al 97%, elevati livelli di comfort ed una ulteriore implementazione tecnologica che lo rende idoneo anche a viaggiare su reti attrezzate con sistema ERTMS.