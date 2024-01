CONSEGUITA DALL’ISTITUTO DELFICO DI MONTESILVANO LA “BANDIERA VERDE ECO-SCHOOLS”

MONTESILVANO- La scuola dell’infanzia De Zelis e la scuola primaria Fanny Di Blasio dell’Istituto Comprensivo Troiano Delfico di Montesilvano (Pescara), nei giorni scorsi hanno conseguito la Bandiera Verde Eco-Schools FEE, nonché l’International Eco-Schools Award Certificate.

Il progetto Eco-Schools FEE 2023 è stato promosso dal Comune di Montesilvano nell’ambito delle attività didattiche rivolte alla conoscenza e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso le scuole. Il progetto ha visto la partecipazione di numerosi alunni alle diverse attività promosse dalla scuola, in collaborazione con l’Associazione Amare Montesilvano e Nuovo Saline. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dalla FEE, Foundation Environmental Education, che ha valutato positivamente il percorso svolto dalle due scuole.

“Il Programma Eco-Schools utilizza la scuola come laboratorio per insegnare agli studenti a rendere i propri comportamenti eco sostenibili – ha detto l’assessore al Turismo Daniela Renisi – . L’obiettivo è quello di educare gli studenti ad una nuova mentalità che dalla scuola si propaghi alla famiglia e, da lì, a tutto il tessuto sociale. Ciò porterà alla diffusione di comportamenti in grado di garantire alle generazioni future un pianeta più sano. Il progetto era stato seguito anche dall’ex assessore Deborah Comardi, che mi ha preceduto e che ringrazio. Durante lo scorso anno scolastico si sono susseguiti incontri con gli alunni, i docenti della scuola dell’Infanzia De Zelis e Primaria Fanny Di Blasio e il personale ATA, guidati dalla Prof.ssa Vincenza Medina, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Troiano Delfico, insieme alle famiglie e alle associazioni “Amare Montesilvano” e “Nuovo Saline”, tutti si sono impegnati nel seguire al meglio il programma ECO-SCHOOLS. Valutata la bontà del progetto Bandiera Verde Eco-Schools FEE e dei risultati raggiunti, le suddette scuole hanno confermato la loro partecipazione anche per l’anno 2024, sotto il patrocinio del Comune di Montesilvano”.