L’AQUILA – “Il gruppo dei conservatori e riformisti europei è al fianco di Israele senza sé e senza ma. È unito nel condannare fermamente i brutali attacchi terroristici di Hamas, in Israele, che hanno causato la perdita di molte vite innocenti, comprese quelle di donne e bambini, e hanno causato una distruzione diffusa nel Paese”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presidente del Gruppo conservatori e riformisti europei (Ecr).

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà le vittime alle loro famiglie, ribadendo il diritto di Israele alla propria autodifesa. In qualità di leader locali e regionali conservatori – ha detto – esprimiamo il nostro fermo sostegno ai sindaci alle autorità regionali e ai servizi di emergenza israeliani che sono in prima linea lavorando instancabilmente per garantire la sicurezza e il benessere delle loro comunità di fronte ad un’avversità disumana. La loro resilienza, la loro dedizione al ripristino della pace e della stabilità nelle loro regioni di origine, meritano il nostro massimo riconoscimento e rispetto.

“Chiediamo una soluzione rapida e pacifica del conflitto in corso e sottolineiamo l’importanza fondamentale di lavorare per una pace sostenibile attraverso sforzi costruttivi nel processo di pace in Medio Oriente. Nonché attraverso iniziative congiunte come l’assemblea regionale locale euromediterranea che promuovono il dialogo, la pace e la stabilità e la prosperità nella regione in generale”.

“Israele – ha aggiunto Marsilio – è una frontiera cruciale della civiltà occidentale, di conseguenza accogliamo con favore la decisione del comitato europeo delle regioni, di sventolare la bandiera dello stato di Israele dimostrando la nostra solidarietà e simboleggiando i nostri comuni valori e principi condivisi. Inoltre, riconosciamo la necessità di rafforzare ulteriormente il controllo sugli arrivi di immigrati clandestini in Europa, al fine di prevenire potenziali in filtrazioni terroristiche”.

“La sicurezza de cittadini europei rimane di fondamentale importanza e, a tal fine, dobbiamo rimanere vigili nel salvaguardare le nostre comunità da qualsiasi minaccia che possa derivare dalle attuali tensioni”, ha concluso.