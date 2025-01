CONSERVATORIO L’AQUILA: CASTELLANI (FDI), “NO A CHIUURA CORSO MUSICHE TRADIZIONALI”

L’AQUILA – “Una spiacevole vicenda sta coinvolgendo il Conservatorio A. Casella dell’Aquila nel quale, ho appreso da diverse testate giornalistiche, nonché da diversi genitori, agli insegnanti del corso di musiche tradizionali non è stato rinnovato il contratto.

Una situazione denunciata dagli stessi insegnanti che, sentendo violati i propri diritti di lavoratori e ritenuto tale atto un danno al prestigio e all’offerta formativa dell’intero Istituto, hanno lanciato un grido di allarme alle istituzioni locali ed al Ministro dell’Istruzione e del Merito”.

È quanto scrive in una nota la consigliera comunale Maura Castellani (Fdi) che prosegue dichiarando di “essersi già attivata per fare chiarezza sulla vicenda in quanto, sentito il Direttore del Conservatorio, a sua volta lo stesso riferisce di aver agito secondo quanto previsto dalla vigente normativa e pertanto impossibilitato a procedere con il rinnovo dei contratti.

Una vicenda che preoccupa molti genitori e che necessita di delucidazioni poiché si rischierebbe di danneggiare l’immagine ed il lustro del nostro Conservatorio, una vera e propria eccellenza per il territorio aquilano. Ho interessato della problematica anche il Senatore Guido Quintino Liris affinché, con il Ministro dell’ Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e con il sottosegretario Paola Frassinetti, venga fatta chiarezza sulla questione e si possano valutare possibili soluzioni a quanto denunciato dagli insegnanti del conservatorio A. Casella. È prioritario far ripartire, con estrema urgenza, le lezioni del corso di musiche tradizionali, continuando così a garantire un’offerta formativa all’avanguardia e l’eccellenza del nostro conservatorio”.

“Se sarà necessario”, prosegue la consigliera Maura Castellani, “presenterò anche un ordine del giorno in consiglio comunale per impegnare l’intera Assise a trovare soluzioni che garantiscano stabilità agli studenti e non venga danneggiata l’immagine del Conservatorio stesso”.