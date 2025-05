CONSERVATORIO L’AQUILA: NUOVO DIRETTORE IL PROFESSORE E VIOLINISTA GIULIANO CAVALIERE

L’AQUILA – Il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila ha scelto ieri pomeriggio il nuovo direttore. Nel corso della consultazione è risultato È stato eletto il professor Giuliano Cavaliere che assumerà l’incarico il prossimo 2 novembre e resterà in carica per il triennio accademico 2025/2028.

Il professor Giuliano Cavaliere, che subentra al professor Claudio Di Massimantonio, ha ottenuto un significativo consenso, con 63 voti a favore contro 48, a conferma della fiducia riposta nella sua visione e nella sua capacità di guida.

Il Direttore uscente ha espresso le sue congratulazioni al Prof. Cavaliere “augurandogli un proficuo lavoro nella prosecuzione del percorso di crescita e valorizzazione del nostro Conservatorio, certo della sua competenza e del suo impegno”.

CHI E’ GIULIANO CAVALIERE

Nato a Cava de’ Tirreni (Salerno), il violinista Giuliano Cavaliere è stato puer cantor nel Coro della Cappella Sistina. Si è diplomato in Violino, diciannovenne, al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma sotto la guida di Camillo Grasso ed ha poi ottenuto, col massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di secondo livello; successivamente ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Violino all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Sonig Tchakerian. Si è inoltre diplomato in Composizione con L. Pelosi ed in Musica da camera con il massimo dei voti sotto la guida di R. Clemente al Conservatorio “S. Cecilia”. Ha seguito diversi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero (Mozarteum di Salisburgo e Académie “Tibor Varga” di Sion), tra cui quelli con M. Marin, M. Sirbu, S. Accardo, M. Frischenschlager e Mi-Kyoung Lee. Ha frequentato per un anno il corso di Musica da Camera del Trio di Parma a Fiesole.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

In ambito cameristico si è esibito in Italia per fondazioni e associazioni di rilievo (Accademia Nazionale di S. Cecilia, Fondazione Musica per Roma, Amici della Musica di Trapani e di Siracusa, Associazione “A. Mariani” di Ravenna, Associazione Musicale Etnea di Catania, Filarmonica Laudamo di Messina, IUC di Roma) e in prestigiosi festival (Festival dei Due Mondi di Spoleto, RomaEuropaFestival, la Biennale di Venezia). Con il Quartetto Botticelli si è esibito in concerti con i Pueri Cantores della Cappella Sistina a Roma, Spoleto ed in Vaticano. Con il Trio Mythos, di cui è membro fondatore, ha tenuto numerosi concerti per importanti associazioni nell’ambito di storiche e rinomate stagioni di concerti in Italia (Belluno, Catania, Firenze, Messina, Ravello, Ravenna, Roma, Trapani, Siracusa e in diverse altre città), negli Stati Uniti (a Washington e nel rinomato Oberlin College), in Grecia, Austria, Ungheria, Norvegia, Polonia, Malta e Corea del Sud, riscuotendo sempre unanimi consensi da parte del pubblico. All’estero si è esibito per enti riconosciuti come la Ilshin Foundation (Seoul) e Artis International (Washington), nelle stagioni di alcune prestigiose Università (a Klagenfurt in Austria, a Daejeon in Sud Corea), come pure per numerosi Istituti Italiani di Cultura (Atene, Budapest, Bratislava, Oslo, Seoul, Varsavia e Vienna). Anche in qualità di prima parte, ha suonato in diverse orchestre da camera e sinfoniche (Orchestra Sinfonica Abruzzese, Filarmonici di Roma, Solisti Aquilani, Roma Sinfonietta) per concerti e registrazioni, collaborando con direttori e compositori come Aprea, Renzetti, Pradella, Lucantoni, Rizzari, Morricone, Piovani. Membro del Parco della Musica Contemporanea Ensemble dal 2010 al 2018, ha suonato numerose composizioni in prima esecuzione ed ha al suo attivo la partecipazione in importanti festival di musica contemporanea (la Biennale di Venezia, Nuova Consonanza ed Emufest di Roma, Förderverein Minimal Music di Kassel). In qualità di maestro collaboratore ha preso parte alle produzioni dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (stagione 2005-2006) di The rake’s progress di Igor Stravinsky e del Don Giovanni di Mozart, dirette rispettivamente da Daniele Gatti e Antonio Pappano. Nell’edizione 2023 è stato membro della commissione del Gran Premi Musical Lauredia, nel Principato di Andorra.

ESPERIENZA DIDATTICA E PUBBLICAZIONI

In formazioni cameristiche ha effettuato registrazioni discografiche per Zefir records, Belarca records e Brilliant Classics; in particolare, la registrazione con il Trio Mythos delle composizioni di Franco Margola, Giorgio Federico Ghedini e Vittorio Rieti ha ottenuto lusinghiere recensioni da parte della critica musicale. Ha inoltre pubblicato alcune revisioni per Casa Ricordi. Dal 2012 al 2017 ha insegnato Violino nell’ambito dei corsi di formazione preaccademica al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma; è stato inoltre docente presso i Conservatori “N. Rota” di Monopoli, “G. da Venosa” di Potenza e “N. Sala” di Benevento. Attualmente è titolare della cattedra di Musica da Camera al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. E’ componente del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale per il quadriennio 2022-2026.