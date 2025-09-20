CONSERVATORIO L’AQUILA: NUOVO PRESIDENTE L’AVVOCATO MARINUCCI, PAST PRESIDENT DEL ROTARY CLUB

L’AQUILA – L’avvocato Ugo Marinucci per la nomina a presidente del Conservatorio “Alfredo Casella dell’Aquila. Prende il posto di Nazzareno Carusi.

Scrive il siondaco dell’Aquila Pierluigi Biondi: “Sono certo che la sua esperienza, la sua passione e il suo impegno civile e professionale – testimoniati anche dai prestigiosi incarichi ricoperti, dal Rotaract club al Cai, fino alla lunga carriera forense – saranno messi a servizio di un’istituzione fondamentale per la nostra città, in continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti e con una rinnovata proiezione verso il futuro. L’amministrazione comunale ha già avviato con il Conservatorio un percorso di collaborazione proficua, che intendiamo rafforzare e ampliare, anche in vista delle importanti sfide che ci attendono come Capitale italiana della Cultura 2026”.

“Dopo la nomina a presidente della fondazione Carispaq del rotariano Fabrizio Marinelli, ancora un appartenente al club cittadino e past president conquista una prestigiosa presidenza. È con profonda gioia che, a nome mio personale e di tutto il Rotary Club L’Aquila”, dice il presidente del Rotary club L’Aquila, Roberto Maccarrone.

“Siamo certi che, sotto la sua guida, conclude Maccarrone, il Conservatorio continuerà a crescere come centro di eccellenza e punto di riferimento per la vita culturale della nostra città e del territorio. La Sua designazione rappresenta un riconoscimento del valore, della competenza e della dedizione che da sempre contraddistinguono nel campo della cultura Marinucci”.