CONSIGLI E STRATEGIE PER RISPARMIARE SULLA PRENOTAZIONE DEL TUO PROSSIMO VIAGGIO

Il desiderio di viaggiare, esplorare nuove culture e concedersi una pausa dalla routine è un sentimento universale, ma spesso si scontra con la necessità di gestire attentamente il proprio budget. Organizzare una vacanza, tuttavia, non deve necessariamente tradursi in una spesa esorbitante. Con un approccio strategico e una pianificazione oculata, è infatti possibile ridurre notevolmente i costi di voli e alloggi senza sacrificare la qualità dell’esperienza. Nell’era digitale, il viaggiatore ha a disposizione una moltitudine di strumenti per ottimizzare le spese, che vanno dalla flessibilità delle date all’uso intelligente delle piattaforme online. Ad esempio, prima di confermare un soggiorno, è sempre una buona pratica vedere se è possibile abbinare più vantaggi: per trasformare una semplice prenotazione in una doppia occasione di risparmio.

Utilizzare gli strumenti online per aumentare il risparmio

L’utilizzo consapevole degli strumenti digitali è indispensabile. Le grandi piattaforme di prenotazione online, come Hotels.com, offrono un vantaggio inestimabile: la possibilità di confrontare in pochi istanti migliaia di strutture ricettive, filtrandole per prezzo, posizione e recensioni permette di individuare facilmente l’offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, il risparmio può essere ulteriormente massimizzato. Una volta scelta la struttura, è sempre utile verificare l’esistenza di un codice sconto Hotels da applicare al momento del pagamento. Inoltre, è possibile aggiungere un ulteriore livello di vantaggio sfruttando i programmi fedeltà multi-partner. Utilizzando il portale di un programma come PAYBACK per accedere alla piattaforma di prenotazione, si ha la possibilità di accumulare punti preziosi sulla spesa effettuata, punti che potranno poi essere convertiti in sconti futuri o premi, generando un risparmio indiretto ma concreto. A tal proposito, prima di confermare la prenotazione, cerca il codice sconto hotels e accumula punti PAYBACK.

Evitare i periodi e i giorni più gettonati

La flessibilità è senza dubbio la più potente alleata del risparmiatore. Viaggiare durante i periodi di bassa o media stagione, evitando i picchi di domanda legati alle festività nazionali, alle ferie estive o ai fine settimana, può portare a una riduzione drastica dei prezzi. Spesso, la differenza di costo tra partire a giugno anziché a luglio, o scegliere settembre invece di agosto, è notevole. La stessa logica si applica ai giorni della settimana: volare di martedì o mercoledì è quasi sempre più economico che farlo di venerdì o domenica. Anche l’anticipo con cui si prenota gioca un ruolo cruciale. Mentre per i voli la regola generale è prenotare con diversi mesi di anticipo per accedere alle tariffe migliori, per gli alloggi si può talvolta beneficiare di offerte last-minute. Un consiglio utile è quello di effettuare le ricerche utilizzando la modalità di navigazione in incognito del browser, per evitare che i cookie influenzino i prezzi mostrando tariffe più alte basate sulle ricerche precedenti.

Piccoli accorgimenti da adottare

Iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree, delle catene alberghiere e dei portali di viaggio è un modo semplice per ricevere direttamente nella propria casella di posta elettronica offerte esclusive, promozioni lampo e codici sconto riservati agli iscritti. Allo stesso modo, impostare degli “avvisi di prezzo” sui voli di proprio interesse permette di essere notificati non appena il costo scende, cogliendo al volo l’occasione migliore. Considerare destinazioni alternative, magari meno gettonate ma altrettanto affascinanti, è un’altra strategia vincente per sfuggire alla folla e ai prezzi elevati dell’alta stagion