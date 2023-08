CONSIGLIO ABRUZZO: 17 MILIONI A ENTI E IMPRESE, ACCORDO TRA POLI E VOTO LISCIO

L’AQUILA – Erano previste barricate e scontri infuocati ma, passato qualche acceso e vivace scambio di battute, e dopo circa cinque ore di Commissione Bilancio, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2023-2025, provvedimento che da giorni era in discussione tra il centrodestra e opposizioni di centrosinistra e M5s, che hanno votato contro.

Dopo la Commissione, la trattativa è andata avanti in Consiglio al fine di arrivare ad una equa spartizione dei circa 40 milioni di euro, di cui circa 17 per l’anno in corso, delle maggiori entrate rispetto al bilancio di previsione.

Conciliaboli e capannelli nelle numerose pause dei lavori, con il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri (Forza Italia), che prima ha dichiarato di aver condiviso la filiera degli emendamenti con le opposizioni e poi si è corretto precisando di riferirsi all’aspetto tecnico.

Confronti cruciali per trovare accordi soddisfacenti ma alla fine nessuna traccia degli attesi e fondi a pioggia a discrezione, ritenuti strategici soprattutto in vista delle elezioni regionali della prossima primavera.

Infatti, dei circa 17 milioni programmati per quest’anno, seppur qualcosa è andato ad associazioni, la maggior parte è stata destinata ad enti e imprese.

Tra le voci, 750mila euro come sostegno agli apicoltori, 250mila per i danni da fauna selvatica, un contributo di 200mila euro alla protezione civile per il dissesto idrogeologico che ha colpito Istituti Riuniti San Giovanni Battista a Chieti, lo stanziamento di 2.5 milioni per il finanziamento “Cambiale Agraria”, 150.000 euro per la Caritas di Pescara Penne a favore delle mense che assistono la popolazione meno abbiente, senza tralasciare un contributo alla Saga, società che gestisce l’aeroporto abruzzese, per attuare il piano industriale così da aumentare le rotte di collegamento da e per l’Abruzzo.

Un clima di serenità, insomma, a dispetto di quanto preventivato, nell’ultima seduta del Consiglio regionale prima della pausa estiva, fino al 24 agosto.

Tanto che dopo l’approvazione, rivolto alle opposizioni, Sospiri ha sottolineato: “Abbiamo approvato il migliore assestamento della storia della Regione, avete approvato il 95 per cento degli emendamenti correttivi”.

Un ruolo di mediatore che gli è stato riconosciuto dalle stesse opposizioni: “Sono state accolte dalla maggioranza le richieste del Movimento 5 Stelle in tema di sostegno al comparto agricolo e agli apicoltori nell’approvazione dell’Assestamento di Bilancio avvenuta in tarda serata in Consiglio regionale. Si tratta di un primo passo avanti non certo della soluzione a tutti i mali”, le parole del capogruppo M5s Francesco Taglieri.

Dal Pd, invece, i consiglieri Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Dino Pepe e Pierpaolo Pietrucci sottolineano: “Non sono i 20 milioni che avevamo chiesto nella nostra proposta di sostegno all’agricoltura danneggiata dal maltempo della scorsa primavera, ma 3.250.000 i milioni che il Governo regionale ha assegnato oggi al comparto primario. Fondi non previsti, che arrivano solo a fronte della nostra mobilitazione, ma che sono ben poca cosa rispetto a quelli necessari per consentire alla nostra agricoltura di risollevarsi”.

Soddisfatto il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente, della Lega: “Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio in serata è stato dato il via libera ad importanti misure finanziarie di sostegno al settore agricolo, per oltre 7 milioni di euro complessivi. Sono molto soddisfatto per l’attenzione che la maggioranza e l’intera assise regionale hanno voluto dimostrare destinando gran parte delle risorse disponibili a favore del comparto primario, che a causa di eventi climatici estremi ed effetti del conflitto ucraino hanno subito danni e perdite, rappresentando l’esigenza di supporto da parte delle Istituzioni e della Regione”.

Dalla maggioranza, interviene anche il capogruppo della Lega Vincenzo D’Incecco: “Questa manovra è una garanzia del lavoro per tutelare e sviluppare il nostro territorio che questa maggioranza sta portando avanti nonostante le difficoltà. La Lega è stata dirimente per l’approvazione di un documento fondamentale che per questo triennio vede inserite voci molto importanti. Oggi, grazie al nostro lavoro, abbiamo una regione che cresce. I dati eccellenti ed incontrovertibili sul PIL, sul turismo, sull’ambiente e sull’agricoltura di qualità dimostrano il buon lavoro. Sono aumentati anche gli interventi sulle infrastrutture. Questi sono dati, e la minoranza dovrebbe prenderne atto: il bilancio è in salute”.

I lavori sono cominciati con il silenzio del Consiglio regionale, richiesto dal presidente Sospiri in memoria di Giandonato Morra, difensore civico abruzzese, scomparso pochi giorni fa.

Poi il saluto del nuovo consigliere, Federica Rompicapo, nella sua prima apparizione in Aula sui banchi di Lega Abruzzo. Nel suo intervento ha ricordato i presidenti emeriti del Consiglio regionale, Mattucci e Giuliani, come lei nativi di Atri.

I FONDI

Questa la destinazione dei fondi: 3milioni e 859mila euro per la copertura di debiti fuori bilancio; 865mila euro per il fondo perdite società partecipate 2023; trasferimento a Saga Spa di 300mila euro per la realizzazione delle funzioni pubbliche svolte dall’ aeroporto d’Abruzzo; contributo straordinario di 70mila euro al Comitato Croce Rossa di Penne; contributo di 150mila euro a sostegno della mensa gestita dalla Caritas diocesana Pescara-Penne; 250mila euro per il 2023 e 500mila euro per il 2024 per il funzionamento dell’Agenzia Regionale dell’Informatica e Committenza; 220mila euro per la selezione del personale e una campagna informativa sul nuovo servizio nel numero unico di emergenza regionale; ulteriori 4milioni e 200mila euro andranno alle norme a sostegno dei servizi locali di informazione e comunicazione, alle attività formative a cura di TUA Spa, al “Prestito agrario”, al sostegno a favore degli apicoltori, per il “Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali”. Inoltre, vengono affidati a Saga Spa 2milioni e 700mila euro per il biennio 23-24 per la realizzazione di campagne informative finalizzate a valorizzare il “Brand Abruzzo”. Sempre Saga, gestirà 1 milione di euro a completamento dell’iniziativa mediatica “Grande partenza del Giro d’Italia”. Importanti interventi finanziari serviranno a fronteggiare il grave dissesto idrogeologico in provincia di Chieti a seguito delle piogge di maggio e giugno 2023 (200mila euro) e un contributo straordinario di 600mila euro viene concesso a Sangritana Spa per lavori sulle infrastrutture di collegamento ferroviari per il trasporto merci. Ulteriori fondi sono concessi: all’evento “La notte delle Paure” di Valle Castellana, alla fondazione musei civici di Loreto Aprutino, all’associazione “Magic Basket” Chieti per lavori alla palestra comunale di Piana Vincolato, alla manifestazione “Festival del sorriso” di Trasacco.

LE ALTRE LEGGI

L’Aula ha approvato, inoltre, i seguenti progetti di legge: “Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti sul territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. ‘Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all’abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi nel sistema elettorale”.

REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE

L’Assemblea legislativa, all’unanimità, ha dato il via libera al nuovo regolamento che modifica le “norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010, e 68/2012”. Un pacchetto di regole uniforme per le donne e gli uomini della polizia locale in tutti i Comuni del territorio regionale.

RISOLUZIONI

Voto unanime anche per le due risoluzioni all’ordine del giorno: “Aggiornamento criteri e modalità per la concessione dei contributi alla legge vigente per il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” e quella in tema di politiche europee dedicata alla “Tutela delle filiere produttive e delle identità territoriali fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari del “made in Italy”: buone prassi e nuove proposte”.

ALTRI PROVVEDIMENTI

Infine, l’Aula ha preso atto presa della relazione dell’attività del “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” per l’anno 2022. Ad inizio seduta è stata discussa l’interpellanza del consigliere Taglieri dedicata alla mancata applicazione della legge regionale sull’abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali. La risposta è stata affidata al sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Umberto D’Annuntiis. Rinviati il progetto di legge “Disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere”, la proposta di modifica al regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per l’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici la designazione dei componenti della sezione regionale della Corte dei Conti.