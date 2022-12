L’AQUILA – La Commissione Bilancio sta concludendo le audizioni degli assessori regionali e poi sospenderà i lavori per riprendere la sessione dedicata all’esame di bilancio e finanziaria il 27 e 28 dicembre prossimi, quando dovrà essere licenziato anche il documento economico finanziario regionale (Defr): l’obiettivo della maggioranza di centrodestra è di approvare documenti contabili e finanziari entro il prossimo 31 dicembre evitando così il ricorso all’esercizio provvisorio.

“Stiamo terminando le audizioni – spiega il capogruppo della Lega, Vincenzo D’Incecco -, i lavori procedono speditamente in un clima di serenità e compattezza tra Consiglio e Governo ed anche per quanto riguarda per le opposizioni di centrosinistra e del M5S”.

Il capogruppo di Fi, Mauro Febbo, invece critica le minoranze: “dalle opposizioni parole al vento, oggi, in Commissione per l’esame del bilancio di previsione 2023-2025, al momento di entrare nel merito dell’esame degli atti e dei numeri, le opposizioni di centrosinistra e 5 stelle hanno dimostrato la ‘pochezza’ delle loro proposte. Abbiamo assistito al solito isterismo basato sul nulla”.

“Buona parte del dibattito concentrato solo sulla richiesta generica e puerile di interventi a sostegno del caro energia ma senza entrare nel merito delle ingenti risorse stanziate dal governo nazionale (21,2 miliardi di euro ) e di quelle di prossima emanazione a livello europeo (140 miliardi di euro)”.