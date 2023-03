CONSIGLIO ABRUZZO: “BUONA GIORNATA PER CULTURA”, CON NUOVA LEGGE QUADRO RINASCITA FILM COMMISSION

L’AQUILA – “Una buona giornata per la cultura abruzzese”, e ancora “un’importante opportunità” per “presentare all’Italia e al mondo il prodotto Abruzzo con i suoi paesaggi, le sue bellezze naturali e architettoniche e i suoi scenari”.

È il giudizio espresso dalla maggioranza di centrodestra e dalle opposizioni in merito all’approvazione in Consiglio regionale della legge “Disciplina del sistema culturale regionale”, che oggi ha avuto prima il via libera dalla V commissione e a seguire l’approvazione da parte dell’Assise regionale. Un testo unico di riordino di tutte le leggi vigenti in materia culturale che prevede l’istituzione, il riconoscimento e la partecipazione della Regione alla ‘Fondazione Abruzzo Film Commission’, organismo che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo.

Un voto unanime per la legge destinata al patrimonio culturale, materiale e immateriale nonché alle attività culturali e di spettacolo regionali, con la quale vengono disciplinati i luoghi e gli istituti della cultura appartenenti all’amministrazione regionale nonché quelli appartenenti agli Enti locali o comunque di interesse locale abruzzese.

Il testo, strutturato in 4 titoli e 81 articoli, si pone l’obiettivo di venire incontro a precise esigenze di armonizzazione e semplificazione della normativa riguardante il settore culturale.

L’Assemblea legislativa ha poi approvato all’unanimità anche il progetto di Legge “Partecipazione della Regione al “Premio nazionale Paolo Borsellino” e il progetto di legge recante “Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano”, oltre al provvedimento amministrativo “Programma regionale delle Opere idrauliche triennio 2023-2025 finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio” e il progetto di legge “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione”.

MARSILIO: “FINALMENTE ABRUZZO ATTRATTIVO PER PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE”

“L’obiettivo è quello di attrarre in Abruzzo produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere. Occorre fare sistema e presentare all’Italia e al mondo il prodotto Abruzzo con i suoi paesaggi, le sue bellezze naturali e architettoniche e i suoi scenari comprese le maestranze qualificate che possano contribuire alle produzioni”.

È il commento del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio: “Sarà importante coinvolgere attivamente tutto il territorio. Il progetto è nato con lo scopo di reperire nuove risorse finanziarie e logistiche a sostegno di film e serie tv e, nello stesso tempo, produrre benefici occupazionali, economici e promozionali. La norma che si attendeva da venti anni, infatti, estende la partecipazione attraverso una Fondazione alle Province, ai Comuni capoluogo e quelli a vocazione turistica, le Camere di Commercio ed anche altri enti locali”.

SOSPIRI: “CONSIGLIO REGIONALE SCRIVE UNA PAGINA IMPORTANTE PER IL NOSTRO FUTURO”

“Oggi il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha dato un importante e rilevante contributo per la cultura abruzzese, portando all’approvazione rilevanti provvedimenti”, le parole del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a margine della seduta odierna.

“Innanzitutto sono particolarmente orgoglioso che proprio oggi, nella giornata che celebra le vittime della mafia, sia diventata legge la partecipazione della Regione Abruzzo al Premio nazionale Paolo Borsellino che ha ricevuto la benedizione dell’ex magistrato Giuseppe Ayala. Con questo testo abbiamo voluto dare il giusto e doveroso contributo a una manifestazione che, da oltre 30 anni, porta avanti un grande progetto di sensibilizzazione verso le giovani generazioni alle quali dobbiamo tramandare i valori e il ricordo di coloro che hanno lottato e lottano contro ogni forma di mafia”.

“Inoltre, abbiamo messo un altro fondamentale tassello per la promozione del patrimonio culturale abruzzese grazie all’approvazione, dopo un lavoro complesso e meticoloso durato 2 anni, della ‘Disciplina del sistema culturale regionale’ che mette ordine e semplifica un variegato complesso di norme, rendendo più lineare un settore chiave per l’Abruzzo. Come sono orgoglioso dell’altra legge licenziata dal Consiglio regionale relativa alla celebrazione della 50esima edizione del Premio Flaiano che celebra e onora l’opera di un illustre figlio di questa terra”.

FEBBO:” PER L’ABRUZZO UNA GRANDE OPPORTUNITA'”

“Quello che raggiunto oggi è un risultato importante che prevede il riordino del sistema culturale della Regione Abruzzo all’interno del quale è stata portata a compimento la realizzazione della Film Commission. Si tratta di una importante opportunità che per troppi anni in Abruzzo non abbiamo saputo cogliere”.

È quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo: “Con grande lungimiranza, ci abbiamo lavorato sin dall’inizio del mandato andando a presentare, prima a Londra poi a Los Angeles, quella che doveva essere la nostra idea di regione aperta ad accogliere gli eventi cinematografici che permettessero di far conoscere nel dettaglio il nostro territorio, la nostra arte e la nostra cultura”.

“Grazie alle opportunità create dalla nuova programmazione dei fondi strutturali 2023-2027 (ex 2021-2027) oggi abbiamo finalmente l’occasione di stanziare ingenti risorse per lo sviluppo turistico-culturale del nostro Abruzzo”, conclude Febbo.

PD: “UNA BUONA GIORNATA PER LA CULTURA ABRUZZESE”

“Due buone notizie per il sistema culturale abruzzese. Nell’ambito dell’odierno Consiglio regionale è stata approvata la legge, promossa dal consigliere Pd Antonio Blasioli e condivisa da tutte le forze politiche, nonché dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, finalizzata a garantire un supporto per lo svolgimento della cinquantesima edizione dei Premi Flaiano”, commentano i consiglieri regionali Pd Antonio Blasioli, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci.

“Un contributo economico essenziale – sottolineano – per consentire l’adeguata organizzazione della manifestazione fondata nel 1973 da Edoardo Tiboni e ora portata avanti dalla Fondazione che porta il suo nome grazie all’impegno della presidente Carla Tiboni, tra serate dedicate alle premiazioni in ambito letterario, televisivo e cinematografico, proiezioni e presentazioni, impreziosisce la programmazione culturale dell’estate regionale e pescarese. È stata inoltre approvata la legge quadro che riordina tutta la normativa regionale in materia culturale. Si tratta di un traguardo storico e atteso da tempo, sia per l’abrogazione di norme non più attuali (72 norme), sia per riordinare un settore composto da leggi micro settoriali che mancavano di una visione organica”.

“Nel percorso in Commissione abbiamo adottato un approccio costruttivo, accogliendo favorevolmente le proposte correttive della maggioranza rispetto ad alcuni errori in fase iniziale, frutto di disaccordi e malintesi che avevano portato alla presentazione di due differenti progetti di legge – spiegano – Siamo così riusciti ad ottenere l’inserimento di importanti misure grazie anche all’ascolto degli operatori del settore, come nel caso delle biblioteche regionali, il cui ruolo, trascurato nel corso degli ultimi anni, esce sicuramente rafforzato da questo testo.

“Ora attendiamo uno scatto decisivo da parte della Giunta Marsilio sull’attuazione della legge, per fare in modo che le disposizioni normative non restino soltanto buoni propositi. Come ad esempio la Film Commission che dopo 4 anni in cui non si è riusciti a dare corso alla legge approvata nella scorsa consiliatura dal centrosinistra, approvando la norma, grazie all’articolo 68 potrà finalmente essere istituita. Così come, al di là dei principi formalmente annunciati nella nuova legge, ci aspettiamo che al “Programma Triennale dei beni e delle attività culturali”, previsto nell’articolo 8, siano garantite risorse idonee agli sforzi compiuti da tutto il sistema culturale abruzzese”.

“Risorse – aggiungono – che saranno necessarie per la città abruzzese della cultura, gli itinerari culturali, i cammini, i parchi letterari, il già citato sistema bibliotecario regionale, l’editoria regionale e la promozione della lettura, gli interventi nel settore del cinema, dell’audiovisivo, gli spettacoli dal vivo, il teatro, nonché per il patrimonio culturale regionale materiale (sistema museale, siti Unesco, archivi) e immateriale (tradizioni, feste, lingue e dialetti)”.

“Senza dubbio, la collaborazione in questo ambito tra maggioranza e opposizione ha condotto a buoni risultati. Manterremo alta l’attenzione affinché vengano rispettate le previsioni legislative e valorizzato il lavoro dei tanti abruzzesi e non che mantengono vivo il sistema culturale regionale nel suo insieme”, concludono i consiglieri Pd.

I LAVORI

La seduta odierna del Consiglio regionale si è aperta con l’esame delle seguenti interpellanze: Situazione economica “Istituti riuniti di assistenza S. Giovanni Battista” di Chieti (a firma del consigliere Marcozzi); Incentivare la competitività dello stabilimento ex Sevel di Atessa (a firma del consigliere Paolucci); Programma degli interventi a difesa della costa dall’erosione previsti per il 2023 (a firma del consigliere Pepe); Carenza medici pediatri in Valle Peligna (a firma del consigliere Scoccia); Progetto Sperimentale di prevenzione e formazione delle malattie dell’apparato digerente attraverso le metodiche endoscopiche diagnostiche ed interventistiche ad alta complessità presso il P.O. di Penne. Progetto sperimentale screening tumore del pancreas per la sorveglianza dei soggetti ad alto rischio con forte familiarità o predisposizione genetica con specifica collaborazione con il Centro di Genetica della Asl di Pescara e con altri Centri di riferimento nazionali (a firma del consigliere Pettinari).

L’Assemblea legislativa ha poi approvato all’unanimità il progetto di Legge “Partecipazione della Regione al “Premio nazionale Paolo Borsellino”. Il provvedimento scaturisce dall’esigenza della Regione di partecipare al Premio in considerazione della rilevanza assunta nel corso della sua storia trentennale non solo in ambito nazionale ma anche europeo. Il Premio coinvolge attualmente 29 istituti scolastici abruzzesi e in 30 anni ha ospitato in Abruzzo oltre 500 incontri organizzati nelle 4 province con 1.600 testimoni. La Regione ritiene che rinnovare il ricordo di coloro che hanno speso la loro vita per la nostra democrazia possa contribuire a costruire un Paese più giusto per tutti e che il contrasto alla criminalità, l’educazione alla legalità democratica e l’impegno contro la corruzione costituiscano priorità da perseguire. La legge prevede la concessione all’Associazione “Società civile”, organizzatrice del Premio, di un finanziamento annuale di 50 mila euro.

Voto unanime del Consiglio regionale anche per la “Disciplina del sistema culturale regionale”, destinata al patrimonio culturale, materiale e immateriale nonché alle attività culturali e di spettacolo regionali. Vengono altresì disciplinati i luoghi e gli istituti della cultura appartenenti all’amministrazione regionale nonché quelli appartenenti agli Enti locali o comunque di interesse locale abruzzese. Il testo, strutturato in 4 titoli e 81 articoli, si pone l’obiettivo di venire incontro a precise esigenze di armonizzazione e semplificazione della normativa riguardante il settore culturale.

Approvato il progetto di legge recante “Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano”. Quella prevista per l’anno 2023 è una edizione particolare, in quanto si tratta della cinquantesima, per questo motivo con la presente Legge si è voluto contribuire alla celebrazione dell’evento con un contributo pari a euro 100.000 destinato alla Fondazione Edoardo Tiboni, organizzatrice dei Premi.

Successivamente, sono stati approvati il provvedimento amministrativo “Programma regionale delle Opere idrauliche triennio 2023-2025 finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio” e il progetto di legge “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione”.

Rinviati l’esame del progetto di legge “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali” e la designazione dei componenti della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.