CONSIGLIO ABRUZZO, CARDINALI: INTERVENTO IN FAVORE DI AGRITURISMI E AGRICAMPING PER GLI OMBREGGI

L’AQUILA – “Con l’emendamento a mia firma, approvato oggi in Consiglio regionale, finalmente anche gli agriturismi e agricamping, sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, potranno partecipare ai bandi pubblici attivati dai Comuni per i servizi di ombreggio; in altri termini si tratta della concessione di parti di spiaggia per la collocazione di ombrelloni”.

Così, in una nota, il consigliere regionale della Lega Simona Cardinali che aggiunge: “Fino a oggi, infatti, queste tipologie di attività ricettive non erano mai state inserite nelle procedure di assegnazione. L’ascolto del territorio mi ha portato a un’azione legislativa volta a dare un segnale concreto per un settore che oggi più che mai ha bisogno di tutto il nostro sostegno”.