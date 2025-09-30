CONSIGLIO ABRUZZO: CDX, “RISOLTE EMERGENZE SOCIALI, VISIONE FUTURA CHIARA”

L’AQUILA – Mentre prosegue l’interlocuzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, ha presentato questa mattina, alla Conferenza dei Capigruppo, un programma delle necessità che, a partire dalla seduta consiliare di questo pomeriggio, saranno affrontate prioritariamente. L’audizione è stata richiesta dal presidente Lorenzo Sospiri.

I Capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale, fanno sintesi – in una nota – delle partite descritte dall’assessore: “L’interlocuzione con l’assessorato al bilancio e la certificazione della copertura di diversi capitoli sensibili, ci permette di guardare al futuro con maggiore speranza”.

Scrivono il presidente Sospiri, la vicepresidente, Marianna Scoccia, e i capigruppo di maggioranza, Massimo Verrecchia (Fratelli d’Italia), Luciano Marinucci (Marsilio Presidente), Emiliano Di Matteo (Forza Italia), Vincenzo D’Incecco (Lega): “Da subito, come approvato in Aula questo pomeriggio, diamo totale sostegno al settore del sociale, partendo dall’assicurare i finanziamenti utili a garantire il trasporto disabili su tutto il territorio regionale. Non rimane indietro la cultura e il supporto al settore agricolo, con interventi sul carburante e aiuti per affrontare le conseguenze della malattia degli ovini, ‘Bluetongueì”.

“Compenseremo, per circa 10milioni di euro, una parte del debito accumulato in sanità e l’assessore si è detto ottimista circa la possibilità di ridurre ulteriormente il deficit una volta accertate le maggiori entrate e acquisita la liquidità generata dalla rimodulazione delle tasse. Nel lungo periodo, ma comunque entro l’anno, affronteremo la partita delle riserve, assicurando il giusto sostegno economico a un settore tanto delicato quanto cardine dell’identità della nostra regione”, concludono.

Un prossimo step di verifica, in attesa dei riscontri effettivi sulla consistenza dei trasferimenti statali, sarà compiuto dopo la prima metà del mese di ottobre.