CONSIGLIO ABRUZZO: DA CDM VIA LIBERA A ISTITUZIONE ARAL E RIFORMA ARAP

L’AQUILA – Il Consiglio dei Ministri, nel corso dell’ultima seduta, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha esaminato 11 leggi regionali e ha deliberato di non impugnare due importanti provvedimenti approvati dal Consiglio regionale dell’Abruzzo.

Si tratta della Legge regionale “Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell’ARAP” e della Legge regionale “Istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)”.

“La decisione del Governo di non procedere all’impugnativa rappresenta un riconoscimento della correttezza e solidità giuridica delle due norme e, al tempo stesso, un segnale di attenzione verso il percorso di riforma e modernizzazione intrapreso dalla Regione Abruzzo”, si legge in una nota del Consiglio regionale d’Abruzzo.