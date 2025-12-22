CONSIGLIO ABRUZZO: DA COMMISSIONI PARERE FAVOREVOLE A BILANCIO PREVISIONE 2026-2028

L’AQUILA – Le Commissioni consiliari permanenti, riunite oggi, hanno espresso parere favorevole al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Nel corso dei lavori della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture, presieduta da Emiliano Di Matteo, è intervenuto l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Umberto D’Annuntiis.

Al termine della discussione, la Commissione ha espresso il parere favorevole a maggioranza con voto contrario delle opposizioni.

Voto favorevole della maggioranza, e contrario dell’opposizione, in Commissione Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro presieduta da Paolo Gatti. Sono intervenuti l’assessore regionale Nicoletta Verì e il direttore regionale del Dipartimento Sanità Camillo Odio che hanno fornito chiarimenti in merito alle domande dei commissari.

Anche la Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea, presieduta da Leonardo D’Addazio, ha espresso parere favorevole (con i voti della maggioranza).

Ai lavori della Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive, presieduta da Nicola Campitelli, hanno partecipato, in videoconferenza, gli assessori regionali Tiziana Magnacca ed Emanuele Imprudente. Parere favorevole sul Bilancio di previsione finanziario con i voti dei Commissari di maggioranza.