L’AQUILA – La discussione su Bilancio e finanziaria, cominciata nel pomeriggio, ha subito proposto tensioni e scontri tra maggioranza ed opposizioni di centrosinistra e M5S non d’accordo con la stesura dei documenti proposti in chiusura di legislatura: tanto che il consigliere penstastellato Domenico Pettinari si è presentato in aula con un maialino di gomma sistemato sopra “un infinito numero di emendamenti”.

Ma la seduta, dopo una serie di botta e risposta in assenza del presidente Marco Marsilio, tutti incentrati sulla campagna elettorale per le regionali del prossimo 10 marzo, è stata interrotta per trovare un’ intesa: infatti, oltre la facciata delle polemiche e delle distanze politiche, non si è fermato il lavorio dietro le quinte per una distribuzione di risorse che contempli anche gli interessi delle opposizioni.

Tira aria di inciucio con maggioranza e opposizioni fuori dall’aula alla ricerca di un’ intesa, nell’ultimo Consiglio dell’anno e il penultimo prima della campagna elettorale, sul maxi emendamento con i milioni di fondi a pioggia distribuiti in modo discrezionale ad associazioni, eventi, parrocchie, sagre e pro loco, Comuni e per altre e svariate finalità.

La seduta è stata poi aggiornata alle ore 20,30: sarebbe dovuta riprendere alle ore 19.

Intanto, in aula, l’intervento più emblematico della bocciatura della maggioranza da parte delle opposizioni, è stato del capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, il quale in aula ha letto il programma del centrodestra del 2019, esprimendo una opinione molto negativa: “Rispetto agli impegni assunti nel 2019 è stato realizzato lo zero per cento quindi per la maggioranza non si può non decretare iuna sonora bocciatura”, ha tuonato Paolucci.

Il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo, ha attaccato le opposizioni sottolineando i meriti ed i risultati del centrodestra accusando la maggioranza di non averne azzeccata una nelle varie elezioni in giro per l’Italia.

Comunque, bilancio e finanziaria sono arrivati stamattina all’attenzione dei consiglieri dopo il via libera da parte del Collegio dei revisori dei conti: è caratterizzato da un movimento di spese e di entrate di oltre 14 miliardi di euro.

Secondo quanto si è appreso, i due documenti contabili potrebbero essere approvati al termine di maratona notturna.