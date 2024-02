CONSIGLIO ABRUZZO: D’INCECCO (LEGA), “PIU’ CONTRIBUTI E AIUTI AL MONDO AGRICOLO E ZOOTECNICO”

L’AQUILA – “Sempre dalla parte delle aziende agricole e zootecniche, colpite dalla crisi, da politiche europee scellerate, dai danni provocati dai cambiamenti climatici. Per fornire aiuti concreti, in Consiglio regionale è stata approvata oggi una risoluzione urgente, che mi vede fra i firmatari, la quale prevede contributi e sussidi”.

Ad annunciarlo è il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco.

“La risoluzione – spiega – impegna la giunta e l’assessore competente ad assumere iniziative utili per sostenere nelle sedi opportune la previsione di una moratoria di almeno due anni dei mutui aziendali così da far fronte alla crisi economica subita dal comparto agricolo e zootecnico a causa delle politiche europee e dei cambiamenti climatici ed ancora a sostenere nelle sedi opportune la previsione di contributi a fondo perduto per contrastare il calo di produzione e di qualità dei prodotti nazionali sempre provocati dai cambiamenti climatici. Impegna inoltre a prevedere la possibilità di una maggiore regolarità dei pagamenti dei contributi Pac, aiuti indispensabili per il sostentamento delle aziende italiane, a incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici direttamente sui fabbricati industriali, artigianali, agricoli e residenziali, così da non deturpare il passaggio rurale ed ancora a sostenere nelle sedi opportune la riduzione dei tempi di istruttoria dei bandi PSR”.

“Nel documento si chiede poi – prosegue D’Incecco – di facilitare l’accesso al credito per i giovani imprenditori che entrano a far parte per la prima volta del mondo agro-zootecnico, attingendo ai bandi di primo insediamento, essendo sprovvisti di garanzie per richiedere i mutui bancari. Non in ultimo, anzi, si impegna la giunta a prevedere nelle sedi opportune maggiori contributi per i danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture. La Lega è al fianco degli agricoltori e degli allevatori per ridare centralità a due settori fondamentali della nostra economia. Noi difendiamo le nostre filiere, la qualità, il lavoro e la sicurezza alimentare”.