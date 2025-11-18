CONSIGLIO ABRUZZO: D’INCECCO, “RISPOSTE AD AGRICOLTORI, ALLEVATORI, TERRITORI E FAMIGLIE”

L’AQUILA – “L’opposizione polemizza, noi lavoriamo per gli abruzzesi. Con le misure approvate oggi in Consiglio regionale abbiamo dato risposte ad agricoltori, allevatori, territori e famiglie. Tutti impegni mantenuti”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e presidente della Commissione Bilancio.

“I 100 mila euro previsti nella legge regionale 29 novembre 2021 (n.23 art.4), inizialmente destinati al mattatoio di Pescara, chiuso nel 2023, andranno ora a quello di Civitella Casanova per consentirne sistemazione e riapertura. Sono molto soddisfatto perché diamo una risposta ad una esigenza molto sentita dagli allevatori e dall’intero territorio. Abbiamo poi stanziato 500 mila euro quali contributi per i danni causati dalla fauna selvatica, anche protetta, e disposto per il 2025 l’incremento di 100 mila euro per l’Associazione Regionale Allevatori Abruzzo sul bilancio di previsione 2025/2027”.

“Avevamo promesso che avremmo posto rimedio alle mancanze di bilancio e oggi – sottolinea D’Incecco – lo abbiamo fatto. Come presidente della prima Commissione, sono molto soddisfatto anche di questo, avendo ascoltato le loro istanze durante le varie sedute. Abbiamo destinato inoltre 300 mila euro alle riserve naturalistiche, 500 mila euro alla Fira per la gestione del centro sportivo Le Naiadi e 260 mila euro ad Arpa per le spese di funzionamento. Centomila euro sono stati stanziati per sostenere i Mercatini di Natale di Caramanico Terme, evento ormai consolidato che attira visitatori anche da fuori regione. Interventi concreti, mirati e coerenti con gli impegni presi”, conclude.