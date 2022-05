L’AQUILA – La vicenda della Carta degli aiuti, dopo lo sciopero della fame di 5 giorni del consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci, approderà come richiesto a gran voce in consiglio regionale martedì 17 maggio, nella seduta che avrà inizio alle ore 12.

la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionali 2022-2027 individua le aree territoriali contigue che riceveranno benefici mirati per lo sviluppo economico. Nella programmazione della Regione Abruzzo restano fuori, in base ai criteri adottati e ai bacini di popolazione, gran parte dei Comuni dei crateri 2009 e 2016. Le aziende che stanno fuori dalla Carta non potranno usufruire del Credito di Imposta e soprattutto non potranno utilizzare appieno i Bandi per il sostegno alle Imprese. In campo anche la quasi totalità dei sindaci dei due crateri.

Assemblea dopo il confronto sulla “Carta degli aiuti” e sarà chiamata ad esprimersi sull’istituzione di una nuova commissione d’inchiesta dedicata all’emergenza idrica in Abruzzo.

A seguire saranno discusse le seguenti interrogazioni e interpellanze: “Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi – ASL 2 Abruzzo”; “Stato di attuazione risoluzione n. 21/5 -2019 recante ‘Impianti sportivi provincia di L’Aquila'”; “Fondi ex art. 29, comma 9, D.L. n. 104/2020 e Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa”; “Disservizi nel PTA di Gissi”; “Elisuperficie del P.O. di Pescara”; “Criticità nella Formazione Medico Specialistica”; “Criticità della PETTAC dell’Ospedale di Chieti”; “Delibera Asl di Pescara DG n. 400/2022 ‘Atto aziendale adottato con deliberazione ASL Pescara n. 220 del 2 marzo 2018. Dipartimento delle Chirurgie'”. L’ordine del giorno si esaurirà con le risoluzioni dedicate alle “Azioni di internalizzazione del personale sanitario delle cooperative in servizio presso le aziende sanitarie pubbliche che fanno capo al Servizio Sanitario Regionale” e al “Potenziamento della rete dei Consultori pubblici”.