L’AQUILA – Il Consiglio regionale ha eletto questo pomeriggio, dopo la seduta dell’Assemblea legislativa, l’ufficio di presidenza della “Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato”.

Con votazione unanime sono stati eletti: Daniele D’Amario, presidente; Silvio Paolucci, vicepresidente; Maria Assunta Rossi, consigliere segretario.