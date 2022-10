CONSIGLIO ABRUZZO, FDI: “MAGGIORANZA UNITA PER SVILUPPO REGIONE, CENTROSINISTRA ALLO SBANDO”

L’AQUILA – “Grazie al centrodestra, ieri in Consiglio regionale si è dato il via al contributo di 3 milioni di euro per il cofinanziamento del Psr, risorse fondamentali per il comparto agricolo e concesse dopo aver, di fatto, sconfitto il centrosinistra che voleva censurare, con la solita operazione ostruzionistica fatta di emendamenti a pioggia, l’azione del governo regionale. Non solo, oltre ai finanziamenti per l’agricoltura, il Consiglio regionale ha stanziato risorse fondamentali per le strade del Fucino oltre ad approvare la norma per gli impianti di energia rinnovabile nelle aree industriali”.

Così, in una nota, il gruppo consiliare di FdI, il capogruppo Guerino Testa, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis e il consigliere Mario Quaglieri.

“Abbiamo raggiunto, anche ieri, risultati importantissimi ma purtroppo ci troviamo a denunciare, ancora una volta, l’atteggiamento del centrosinistra che è assolutamente incapace di offrire contributi programmatici e l’unica cosa che riesce a fare è trincerarsi dietro inutili azioni oppositive e deleterie per gli abruzzesi. Si riscontrano, cioè, due mondi diversi: un centrodestra che continua a lavorare per innovare l’Abruzzo e un centrosinistra completamente allo sbando la cui unica attività svolta è tentare di bloccare l’azione del governo Marsilio. I cittadini della nostra regione ne prenderanno nuovamente atto”.

“Noi andiamo avanti – con una maggioranza compatta – su questa strada per dare risposte tangibili in ogni comparto che riguarda i nostri territori e metteremo in campo ogni azione ed ogni riferimento regolamentare per arginare un’opposizione che vuole, evidentemente, solo ‘paralizzare’ il nostro operato”, concludono.