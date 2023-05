CONSIGLIO ABRUZZO, FEBBO (FI): “SEDUTA PRODUTTIVA, REALTA’ BEN DIVERSA DA FANTASIE”

L’AQUILA – “Come consuetudine, a dispetto degli annunci di un Consiglio regionale infuocato, di maggioranza assente e altre fantasie anche oggi l’esperienza e soprattutto il buon senso hanno confermato che la realtà è ben diversa”.

Così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo: “La seduta odierna infatti è stata molto produttiva grazie soprattutto all’approvazione del progetto di legge ‘Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 5/2023, 47/2022, 22/2022 e 24/2022, in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili’ all’interno del quale hanno trovato spazio: il cofinanziamento dei fondi FESR per il sistema economico grazie al quale si libereranno 60 milioni di euro di risorse a sostegno dell’economia abruzzese; definito il ‘famoso’ intervento in favore delle famiglie per il caro bollette che non è stato affatto cancellato ma modificato rispetto a quello che era la norma prevista nella Finanziaria che la Conferenza Stato-Regioni all’unanimità aveva deciso di congelare”.

“Inoltre, è previsto un contributo di 90 mila euro per lo svolgimento della Collegiale della Nazionale femminile di volley a Lanciano e l’anticipo del contributo straordinario all’Istituto salesiano San Giovanni Bosco di Vasto per gli interventi sul centro di formazione professionale (126 mila euro)”, conclude Febbo.