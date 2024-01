CONSIGLIO ABRUZZO: GENERALE GDF ENRICO TEDESCHI ALLA CORTE DEI CONTI

L’AQUILA – Sarà Enrico Tedeschi, generale della Guardia di Finanza, nativo di Cerchio (L’Aquila) nella Marsica, il primo nome che il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, designerà nei prossimi giorni come componente della Regione Abruzzo nella sezione abruzzese di controllo della Corte dei conti.

È quanto emerso nel corso della seduta del Consiglio regionale, la penultima della legislatura, che si è conclusa in serata all’Aquila.

Sospiri invierà la designazione alla presidenza del Consiglio dei ministri che poi, per il controllo dei requisiti, manderà la proposta alla presidenza della Repubblica.

L’incarico prevede un compenso complessivo di un milione di euro in cinque anni. Il generale, ex capo di gabinetto dell’Agenzia di informazione e sicurezza (Aise), è fratello di Gianfranco, sindaco di Cerchio, ex esponente del Pd.

Come ha sottolineato lo stesso Sospiri a margine della seduta, “si tratta di una figura di grande rilievo e la sua designazione è stata comunicata alle forze di opposizione”.

All’ordine del giorno dell’assemblea odierna, era prevista il punto la designazione di due componenti: ma l’argomento non si è discusso, molto probabilmente è stato affrontato in altre sedi da maggioranza e opposizioni di centrosinistra e M5S. Non è stato ufficializzato se la Regione designerà anche il secondo componente.

“Faremo una valutazione con con i capigruppo, non è affatto sicuro”, ha concluso Sospiri.