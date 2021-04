CONSIGLIO ABRUZZO: IN AULA NOMINE DELLA DISCORDIA DIFENSORE CIVICO E COMPONENTE TEATRO MARRUCINO

L’AQUILA -Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha convocato la prossima seduta dell’Assemblea legislativa per domani, martedì 13 aprile, alle ore 11, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno temi che hanno provocato forti fibrillazioni nella maggioranza di centrodestra in Regione: la nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo, l’ indicazione del componente della Regione Abruzzo in seno al Consiglio di amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti. All’odg c’è poi la designazione rappresentante della Regione Abruzzo in seno all’Assemblea dei soci della Fondazione “Onlus Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, Gastroenteriche, delle patologie Socio-sanitarie e delle Malattie rare ed emergenti”.

Sarà poi esaminato il progetto di legge “Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali”.

In aula poi i seguenti provvedimenti amministrativi: “Ater L’Aquila – Diversa articolazione della pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale”; “Ater Pescara – Rimodulazione dotazione organica e programma triennale fabbisogno di personale 2021/2023”; “Rendiconto finanziario 2020″; 5″Bilancio di previsione 2021/2023 – Prima Variazione – Applicazione Avanzo di Amministrazione Esercizio 2020 – Assestamento Generale dei Conti”.

Ancor prima saranno discussi i seguenti documenti politici: a firma del consigliere del Pd Silvio Paolucci “Elevata incidenza settimanale dei decessi legati al covid-19”, interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari dellì’M5s “Psicologia di base”; interpellanza a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci recante “Avvisi per i voucher sull’Alta Formazione”; interpellanza a firma del consigliere Pd Antonio Blasioli recante “Funzionalità operativa dell’Ospedale San Massimo di Penne”; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante “Ritardi campagna di vaccinazione anti sars cov-2/covid-19 nelle aree interne della provincia di Chieti”; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri M5s recante “Futuro dell’Ospedale SS. Immacolata di Guardiagrele”.