CONSIGLIO ABRUZZO: IN AULA NORMA ANTI-RINCARO MATERIE PRIME IN APPALTI, E AGENZIA PROTEZIONE CIVILE

L’AQUILA – Due importanti provvedimenti approdano oggi in consiglio regionale d’Abruzzo, convocato alle ore 11, nella Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo: il primo è il progetto di legge “Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali”, che prevede il monitoraggio e l’adeguamento al rialzo del costo delle materie prime riconosciuto negli appalti, per evitare il blocco dei cantieri e il tracollo delle imprese, impegnate nelle opere pubbliche della Regione Abruzzo, anche loro potenziali vittime del drammatica impennata dei prezzi dell’acciaio, della plastica, del cemento.

A causa di dinamiche globali ma anche in Abruzzo e in Italia, dal moltiplicarsi dei cantieri dell’eco-sisma bonus che hanno ad esempio determinato l’aumento del 300% dei pannelli coibentanti.

E inoltre le “modifiche e integrazioni alla Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 “Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”.

All’ordine del giorno infine le “modifiche alla Legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione)”; “

Inizialmente saranno discussi i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale su “Tagli al fondo regionale del trasporto pubblico locale (TPL)”; interpellanza recante “Bonifica del sito di interesse regionale di Chieti Scalo”; interpellanza recante “Riorganizzazione delle rete regionale residenziale semi-residenziale della salute mentale nella regione Abruzzo”; interpellanza recante “Chiusura DSB Bucchianico”; interpellanza recante “Chiarimenti in merito all’applicazione delle linee guida nazionali sul disturbo dello spettro autistico nelle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo”; interpellanza recante “Gestione della sicurezza sul lavoro nella ASL 02”; interpellanza recante “Ritardi nella predisposizione degli avvisi pubblici relativi ai contributi per le microimprese delle zone rosse Vestine, della Val Fino e di Caldari di Ortona e agli esercenti delle attività fotografiche e pirotecniche finalizzati alla ripresa economica post Covid-19”; interpellanza recante “Iniziative di competenza regionale a sostegno degli allevatori produttori di latte”.