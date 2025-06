CONSIGLIO ABRUZZO: ISTITUITO REFERENTE PER AFFIDO E ADOZIONE

L’AQUILA – Tra le misure che compaiono nella mini omnibus approvata a maggioranza in serata dal consiglio regionale riunito all’Aquila, oltre a contributi a pioggia attraverso lo spostamento di poste in Bilancio, sono state introdotte alcune novità.

La istituzione del referente del territorio per l’affido e l’adozione “per un efficace coordinamento della rete istituita su base regionale, con l’entrata in vigore della norma cessa dall’incarico il coordinatore nominato con atti amministrativi”, spiega la relazione illustrativa.

Ulteriore previsione riguarda la “Fondazione Abruzzo Film Commission”: la legge indica la necessità di un organismo di revisione dei conti da prevedere espressamente nello Statuto e nell’atto costitutivo, stabilendo che i tre membri siano nominati dal presidente della Giunta regionale ai quali sarà riconosciuto, “a decorrere dall’anno 2025 un compenso annuo onnicomprensivo di euro 5mila per il presidente e di euro 4mila per ciascun componente”.

Novità anche sulle Comunità e aree montane. Viene previsto, infatti, che i commissari liquidatori resteranno in carica fino al 30 giugno 2026, allungando di un anno l’attività. Vengono poi prorogati i termini della legge regionale, “Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila”, spostando al 31 dicembre 2026 il termine massimo per ultimare gli interventi. Si tratta di 532mila euro provenienti da donazioni a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che saranno utilizzati per potenziare la struttura universitaria del complesso sportivo “Centi Colella”. In materia di sostegno ai luoghi di cultura, vengono destinati ulteriori 40mila euro di fondi risparmiati sul bilancio 2024 del Consiglio regionale, per gli interventi utili alla riapertura della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco Casauria”, portando il contributo a 210mila euro.

E’ stato, infine, modificato un passaggio della legge n. 1 del 2025 su “Iniziative ed eventi in ambito sportivo”, destinando un finanziamento di 200mila euro, già previsto per altra iniziativa, ai “Campionati Europei di Ciclismo Gravel 2025 Uec”.