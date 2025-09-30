CONSIGLIO ABRUZZO: LEGA, “PROMESSE MANTENUTE SU SOCIALE, AGRICOLTURA, CULTURA”

L’AQUILA – “Approvazione della nuova legge ‘in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo’, garanzie per il sociale, misure per agricoltura e cultura. Oggi dal Consiglio regionale arrivano fatti e non parole. Risposte che smentiscono le continue polemiche dell’opposizione”.

Così, in una nota, i consiglieri regionali della Lega Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti.

“Abbiamo mantenuto gli impegni – proseguono – approvando una legge aggiornata che rafforza il legame con le nostre comunità all’estero, riconoscendole come una risorsa. È un segnale di attenzione verso chi ha portato oltre i confini del Paese il nome dell’Abruzzo con orgoglio e sacrificio e che continua a rappresentare un ponte tra la nostra regione e il resto del mondo”.

“Durante la seduta – aggiungono – è arrivata inoltre la certificazione delle coperture per capitoli fondamentali grazie al confronto con l’assessorato al Bilancio. Garantiti da subito il trasporto e l’assistenza scolastica per gli studenti disabili e il sostegno ai caregiver familiari. Previsti inoltre interventi sul carburante agricolo e indennizzi per le imprese colpite dalla ‘Bluetongue'”.

Infine, il chiarimento sulle celebrazioni in onore di San Francesco ad Assisi: “La partecipazione della Regione – precisa Mannetti – è prevista da un protocollo nazionale condiviso con Anci e Cei. Parlare di spesa superflua significa mistificare la realtà. I 100 mila euro stanziati servono a rispettare un impegno istituzionale che ogni anno assume una regione diversa. Ad Assisi la Regione Abruzzo offrirà l’olio per la lampada votiva posta sulla tomba di San Francesco per simboleggiare il legame con il messaggio Francescano di pace e solidarietà”.