CONSIGLIO ABRUZZO, M5S: “SEDUTA AD HOC SU VICENDE GIUDIZIARIE CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “Quasi ogni giorno escono sui giornali inchieste che coinvolgono esponenti di centrodestra. Ora basta, la maggioranza deve rispondere e fare chiarezza in Aula. Per questo chiederò una seduta straordinaria del Consiglio regionale sulle vicende giudiziarie della coalizione di governo”.

Così il consigliere regionale abruzzese del M5S Domenico Pettinari, intervenendo nel corso della seduta odierna dell’Assemblea regionale che si è svolta all’Aquila in una clima di grande tensione tra il centrodestra guidato dal presidente, Marco Marsilio, di Fdi, che non era in aula, e le opposizioni di centrosinistra e del Movimento Cinque stelle.

Pettinari, con toni di voce piuttosto alti e concitati, rivolgendosi al presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Fi, ha invitato lo stesso “a non mandare alle opposizioni messaggi tesi a non intervenire con comunicati stampa sulle vicende giudizio”.

“Noi commentiamo come e quanto vogliamo – ha tuonato ancora Pettinari – La maggioranza non merita una opposizione fin troppo corretta, da oggi cambieranno tante cose. cominciamo con la richiesta di una seduta straordinaria sulle inchieste giudiziarie che riguardano il centrodestra”, ha concluso Pettinari quasi in un clima di campagna elettorale molto anticipata visto che in Abruzzo si vota nella primavera del 2024.