L’AQUILA – Bilancio e Finanziaria andranno senza il parere della Commissione bilancio domani nella seduta del Consiglio regionale: i lavori della Commissione questa sera all’Aquila, intorno alle 21.30, in un’ aula praticamente deserta, si sono chiusi per mancanza del numero legale, la cui verifica è stata chiesta dal consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari, a causa dell’assenza dei consiglieri della maggioranza di centrodestra.

In sostanza, l’Organismo non ha votato i due documenti contabili dopo che per tutta la giornata praticamente non si è esaminato nessun passaggio.

All’epilogo si è giunti anche per il contingentamento dei tempi fissato per le 22 dalla Conferenza dei capigruppo, che per i ritardi accumulati negli ultimi giorni ha dovuto cambiare per tre volte il cronoprogramma della sessione di bilancio.

Il voto sarebbe stato impossibile anche perché le opposizioni di centrosinistra e del M5S avrebbero presentato migliaia di emendamenti ostruzionistici.

Dopo giorni di polemiche tra centrodestra ed opposizioni, e dopo che la sessione si è aperta visto che solo ieri sera è arrivato il parere dei revisori dei conti senza il quale non sarebbe stato possibile l’esame delle due leggi, domani si saprà se la Regione approverà entro il 31 dicembre l’esercizio provvisorio evitando l’esercizio provvisorio.

I lavori, domani, cominceranno alle ore 10 e dovranno concludersi entro la mezzanotte, secondo quando stabilito dalla Conferenza dei capigruppo.