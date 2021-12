L’AQUILA – Il parere dei revisori dei conti non arriva e l’esame di bilancio e legge di stabilità nelle commissioni e nel Consiglio regionale abruzzese è ancora al palo.

Oggi la commissione bilancio ha aperto ed aggiornato i lavori, come fatto dalle altre commissioni. Domani con l’atteso arrivo dei parere la sessione bilancio dovrebbe entrare nel vivo e così partirebbe la corsa contro il tempo per approvare i due documenti entro il 31 dicembre con la maggioranza di centrodestra che eviterebbe il ricorso all’esercizio provvisorio. Nel pomeriggio di oggi sono comunicate le audizioni: ma solo quelle degli assessori che sono ancora in corso.

Non sono state sentite invece le parti sociali e questo ha causato la reazione di queste ultime. Per ora sono stati “interrogati” l’assessore al bilancio Guido Liris, di Fdi, e quello alla Sanità Nicoletta Verì, della Lega.

“È assurdo che in un momento molto difficile come questo in cui c’è estremo bisogno di condivisione – spiega il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci – non si a udiscano le parti sociali e cioé il sostrato economico e sociale della nostra collettività. E la responsabilità è della maggioranza di centrodestra”.

Domani sono convocate la commissione bilancio e il Consiglio regionale. I lavori dovranno concludersi entro la mezzanotte del 30 dicembre.

Secondo la maggioranza, i ritardi sono da ascrivere alla recente sentenza della Corte dei Conti che ha bocciato la restituzione del debito strutturale in venti anni portandolo a dieci: questo ha determinato una nuova bozza del bilancio approvata solo il 23 dicembre dalla Giunta regionale.