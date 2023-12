CONSIGLIO ABRUZZO: MARIANI, ATTI IN PROCURA SU FRASI MARSILIO

L’AQUILA – Il consigliere regionale di opposizione Sandro Mariani, di ‘Abruzzo in Comune’, ha chiesto all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo di trasmettere alla Procura della repubblica i passaggi dell’intervento effettuato, nel corso dei lavori di oggi sull’esame della nuova rete ospedaliera, dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Fdi.

Il governatore nell’accusare le opposizioni di azioni strumentali contro la rete, ha parlato tra le altre cose di faccendieri che all’epoca della Giunta D’Alfonso facevano la spola tra l’Abruzzo e Roma, interessati ai project financing sugli ospedali abruzzesi programmati nella precedente amministrazione regionale di centrosinistra, ventilando anche il fatto che le nomine di alcuni direttori generali e amministrativi dell’epoca fossero state fatte per compiacere alcuni interessi particolari. Mariani, che in aula ha rispedito al mittente i rilievi, si è sentito oggetto della critica insieme all’ex presidente Luciano D’Alfonso e, dopo aver consultato i suoi legali, ha presentato l’istanza per tutelare la propria immagine.