CONSIGLIO ABRUZZO, MARIANI: “VERI’ RIFIUTA DI RISPONDERE SU LISTE D’ATTESA E OSPEDALE TERAMO”

L’AQUILA – “Siamo dinanzi ad una maggioranza dilaniata da faide interne, con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia oramai ai ‘ferri corti’ tra ripicche, sfregi e consuete liti per le poltrone, con l’epilogo del rinvio del Consiglio Regionale di ieri quando la situazione si era fatta oramai ingestibile per Marsilio ed i suoi”.

Questa la ricostruzione del capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani che torna a stigmatizzare l’azione politico-amministrativo di un centrodestra abruzzese oramai ostaggio dei propri veti interni e incapace di pensare, anche solo minimamente, al bene degli abruzzesi.

“Quella andata in onda ieri è solo l’ennesima brutta pagina scritta dall’attuale governance regionale che, dopo aver monopolizzato l’Assise e la I° Commissione, forzando il regolamento a proprio piacimento per far passare solo i propri emendamenti a discapito di quelli dell’opposizione, ha dovuto aggiornare il Consiglio per trovare una soluzione utile ad uscire dall’impasse”, spiega Mariani.

“E sapete chi ci rimette a causa di questa situazione?! Gli abruzzesi…Questa maggioranza, o ciò che ne rimane, dica chiaramente se è in grado di governare l’Abruzzo o si faccia da parte!”.

“Intanto voglio ricordare ai teramani che sono ancora in attesa, ormai da molti mesi, che l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì mi risponda sulle liste d’attesa nella nostra provincia, mentre sono passati oltre due mesi da quando le ho chiesto notizie sui fondi e le iniziative messe in atto per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo che, cosa ormai acclarata, non gode della stessa attenzione (e delle corsie preferenziali) riservate ai nosocomi di altri territori”.