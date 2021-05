CONSIGLIO ABRUZZO: NELLA SEDUTA DI MARTEDI’ RIPERIMETRAZIONE PARCO SIRENTE-VELINO

L’AQUILA – La “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini”. I, con la contestata riperimetrazione, la nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo, rinviata da mesi per dissidi interno alla maggioranza di centrodestra di Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, e il progetto di legge “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”. Saranno esaminati una proposta di modifica al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Questi punti all’ordine del consiglio regionale convocato per martedì 18 maggio 2021, alle ore 11, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno anche i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari recante: Realizzazione asse di penetrazione Alanno – Pietranico – Corvara – Forca di Penne; interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci recante: Reinternalizzazione dei servizi in ambito sanitario a tutela del personale coinvolto; interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli recante: Problematiche dei reparti di Diabetologia sul territorio abruzzese e distribuzione presìdi con Dpc; interpellanza a firma del consigliere Dino Pepe recante: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro: progetto “MoveTe”. Ritardi nel trasferimento di fondi a Tua S.p.A.; – Interpellanza a firma del consigliere Marco Cipolletti recante: Stato ed attuazione del piano di riconversione e riqualificazione area di crisi industriale complessa Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno; interpellanza a firma del consigliere Marianna Scoccia recante: Chiarezza su Palazzo Portoghesi di Sulmona – sede Agenzia di Promozione Culturale; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri recante: Ritardo nell’adeguamento dei contratti di trasporto sanitario per la Asl 02.