CONSIGLIO ABRUZZO: NOMINATI I CAPIGRUPPO, PRIMA RIUNIONE IL 16 APRILE

L’AQUILA – Sono stati comunicati ufficialmente dai rispettivi gruppi politici i nomi dei Capigruppo in Consiglio regionale.

Si tratta di Massimo Verrecchia per Fratelli d’Italia, il gruppo più numeroso in Aula con 9 consiglieri; Emiliano Di Matteo per Forza Italia (4 consiglieri); Vincenzo D’Incecco per la Lega (2 consiglieri); Luciano Marinucci per la lista Marsilio presidente (2 consiglieri); Marianna Scoccia (Noi Moderati); Luciano D’Amico (Gruppo misto minoranza); Silvio Paolucci per il Pd (6 consiglieri); Francesco Taglieri Sclocchi per il Movimento 5 stelle (2 consiglieri); Giovanni Cavallari per Abruzzo Insieme (2 consiglieri); Enio Pavone (Azione); Alessio Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra).

Contestualmente, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha provveduto a convocare la Conferenza dei Capigruppo per martedì 16 aprile 2024, alle ore 11, al fine di organizzare i lavori consiliari e programmare la prossima seduta dell’Assemblea legislativa.