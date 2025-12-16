L’AQUILA – Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028, con la nota di aggiornamento prevista annualmente dalla normativa vigente, ha ottenuto oggi il via libera dell’Aula con il voto favorevole della maggioranza in Consiglio regionale.

Si tratta dello strumento di programmazione strategica, i cui obiettivi sono ripresi dal programma di mandato del governo regionale, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile individuate dall’Agenda 2030 dell’Onu, e definisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennali e annuali.

Le nuove leggi regionali.

Il Consiglio ha poi votato a maggioranza, con la contrarietà delle opposizioni, la legge che riformula il testo dell’art. 25 della L.R. n. 4/2024, riconoscendo come provvisorio l’allora perimetro tracciato per l’area della Riserva naturale del “Borsacchio”, sancito nel 2023, disponendone di fatto la riduzione.

La soluzione si è resa necessaria per arginare alcuni possibili profili di illegittimità costituzionale che in tal modo saranno superati, in virtù del principio di leale collaborazione tra Regione Abruzzo e il Governo centrale, riportando il confronto sull’estensione della Riserva naturale ad un nuovo dibattito.

La nuova norma dispone l’istituzione di una sottocommissione, nell’ambito della Seconda Commissione Territorio, che lavorerà ad una nuova proposta di perimetrazione e coinvolgerà i portatori di interesse, rispettando in tal modo le prescrizioni di legge, che impongono percorsi partecipati oltre all’ausilio di esperti da individuare senza ulteriori oneri per la finanza regionale.

L’Assise ha poi provveduto, con il voto favorevole della maggioranza, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla mancata disposizione di impegno sul canone di manutenzione del portale dell’Osservatorio di polizia locale, per un importo di euro 2.643,74 iva compresa.

Nell’ambito del disposto normativo, sono stati inseriti alcuni provvedimenti in materia culturale, riconoscendo un contributo di 35.000 euro, per l’anno 2025, alla Fondazione Michetti, finalizzato all’organizzazione del Premio Michetti.

Inoltre, al fine di sostenere l’organizzazione, la promozione e la realizzazione delle attività connesse all’evento “Giostra cavalleresca di Sulmona”, riconosciuta quale manifestazione di rilevante interesse storico e culturale regionale, il Consiglio ha concesso, per l’anno 2025, un contributo straordinario di euro 14.500 all’associazione culturale “Giostra cavalleresca”.

Per la stessa annualità, è stato riconosciuto, inoltre, un contributo straordinario di euro 14.500 all’associazione culturale “Il Mastrogiurato”, con sede a Lanciano, per l’edizione 2025 della rievocazione storica del “Mastrogiurato”.

A seguire e al fine di sostenere la partecipazione dell’Orchestra i Giovani Accademici (OiGA) di Ortona, al festival Golden Sardana di Lloret de mar e Barcellona, è stato concesso, per l’anno 2025, un contributo straordinario di 5.000 euro all’Orchestra Sinfonica Tosti della Città di Ortona, del quale l’OiGA costituisce orchestra di formazione.

Infine, allo scopo di assicurare misure adeguate alla piena realizzazione del diritto allo studio in attuazione dell’articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, la Regione ha inteso contribuire alle spese per la realizzazione di attività finalizzate a favorire la piena fruibilità del servizio scolastico, presso l’Istituto Comprensivo di Atri, plesso di Casoli, con particolare riguardo all’inclusività e all’accessibilità degli studenti affetti da disabilità. Per tale finalità, all’istituto su indicato, è stato concesso, per l’anno 2025, un contributo straordinario di 21.500 euro. Tali interventi hanno ottenuto il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle.

Le risoluzioni.

Il Consiglio h votato all’unanimità una risoluzione inserita all’ordine del giorno e predisposta a seguito del documento che Coldiretti ha consegnato al presidente Lorenzo Sospiri e ad altri esponenti delle forze politiche presenti in Consiglio nel corso della manifestazione odierna all’Emiciclo, che impegna il Presidente della Giunta regionale a “promuovere tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale (…), finalizzata all’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell’origine dei prodotti in parola l’indicazione del luogo di provenienza per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori”.

Inoltre, la risoluzione chiede di avviare interlocuzioni formali con i parlamentari europei abruzzesi e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, allo scopo di arrivare ad una linea condivisa sul tema.

Rinviate le risoluzioni del consigliere Antonio Di Marco (PD), sul trasporto dei disabili dai Comuni di Lettomanoppello, in provincia di Pescara, e limitrofi, al Centro Don Orione, nel capoluogo adriatico, mentre non ha raccolto il favore della maggioranza, la risoluzione a firma dei consiglieri PD, Dino Pepe e Antonio Blasioli, che chiedeva la sospensione immediata dei pedaggi nei tratti abruzzesi dell’A14 interessati dai cantieri, come misura di ristoro per cittadini, pendolari e imprese.

Il sottosegretario ai trasporti, Umberto D’Annuntiis, aveva chiesto il ritiro del documento “perchè superato nei fatti”; i proponenti hanno comunque richiesto il voto dell’Aula che si è rivelato contrario.

Le interpellanze.

La seduta è stata aperta con la discussione di un’interpellanza a firma del capogruppo PD, Silvio Paolucci, per chiedere i tempi di riconsegna dei lavori di riqualificazione dell’Istituto Padovano di Francavilla al Mare e quando torneranno in piena funzionalità nei locali ristrutturati il centro vaccinale, il servizio di diabetologia, neurologia e fisioterapia e come ovviare alla copertura del personale medico.

A seguire quella a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD), con cui ha chiesto in virtù della disponibilità delle risorse europee, i tempi per la pubblicazione dei bandi sui voucher da assegnare agli studenti meritevoli in riferimento all’alta formazione.

Infine l’interpellanza di Antonio Blasioli (PD), con cui si chiede al governo regionale chiarimenti sulla riorganizzazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Pescara, come dotarlo di personale medico e come gestire i flussi di pazienti anche con i presidi di Penne e Popoli.