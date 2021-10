CONSIGLIO ABRUZZO: OK A MANOVRA DI OLTRE 10 MILIONI, ATTESA DA 9 MESI

L’AQUILA – Il Consiglio regionale, nella seduta che si è conclusa nel pomeriggio, la prima dopo le elezioni comunali, ha approvato il rifinanziamento delle leggi regionali, con risorse pari a 10.882.000 euro, per interventi infrastrutturali e iniziative sociali e culturali che erano inserite nella legge finanziaria approvata lo scorso 30 dicembre e che erano state bloccate per problematiche tecniche legate alle coperture economiche.

La manovra è composta da misure in larga parte dedicate ai Comuni che hanno atteso nove mesi per l’ufficialità dei sostegni.

In apertura dei lavori, sono state discusse le seguenti interpellanze: “Situazione locali cucina Ospedale San Pio di Vasto”; “Lunghe liste di attesa e attività chirurgica ferma nel P.O. di Vasto”; “Chiarimenti in merito all’avanzamento delle procedure di bonifica della ex discarica “Villa Carmine” di Montesilvano”; “Stato rete idrica sub ambito pescarese e interventi migliorativi”; “Opere di manutenzione e ristrutturazione della rete idrica al fine di ridurre le perdite nelle condotte e prevenire le situazioni di crisi idrica”; “Acquisto di apparecchiature con Fondi Donazioni Covid”.