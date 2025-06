CONSIGLIO ABRUZZO: OK A RENDICONTO GESTIONE 2024

L’AQUILA – Il Consiglio regionale ha approvato il Rendiconto della gestione 2024 dell’assemblea regionale.

Licenziati anche i provvedimenti amministrativi relativi al Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia regionale di Protezione civile e preso atto delle relazioni del Difensore civico relative alle annualità 2023 e 2024. assenza farmaci per trattamento artrite reumatoide Ospedale Ss. Annunziata Chieti” (Di Marco); “Disservizi nei Pronto Soccorso nelle province di PE/CH/AQ” (Taglieri); “Applicazione D.L. 73/2024 convertito con L. 107/2024 e D. Lgs. 124/1998 recanti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” (Blasioli). Il consigliere Pepe, in coda alle interpellanze, (PD) ha chiesto l’attivazione di un tavolo di crisi sulla situazione dell’azienda Purem di Castellalto (Teramo).